Akşener: Aday olmayacağım

İyi Parti Genel Başkanı ve kurucu lideri Meral Akşener, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, partisinin kendisine tanıdığı yetki kapsamında seçimli kurultay kararı aldığını duyurdu. Ancak Akşener, kurultayda genel başkanlığa adaylığını koymayacağını duyurdu.

İYİ Parti'nin olağanüstü kurultaya gitme kararında, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinden alınan sonucun etkili olduğu tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar'da yapılan İYİ Parti 1. Çalıştayı'nda parti içinden yöneltilen eleştirilerin Akşener'in kurultay ve istifa kararında etkili olduğu belirtiliyor.

Öte yandan parti içinden Akşener'e destek sürüyor. Akşener'e yakın isimler ise görüşlerini Twitter hesapları üzerinden paylaşarak, başka aday düşünmediklerini dile getirdi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Akşener'in demokrasi konusunda diğer partilere örnek olması gerektiğini yazdı.

İYİ Parti'nin diğer genel başkan yardımcısı İsmail Koncuk da yola Akşener ile devam edecekleri mesajı verdi:

İYİ parti TBMM Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan ise Meral Akşener'in Twitter payaşımından birkaç saat sonra, Akşener'in adaylığından yana olduğu paylaşımı yaptı:

24 Haziran seçimlerinden birkaç ay önce kurulan İYİ Parti, Millet İttifakı çatısı altında girdiği seçimlerde Türkiye genelinde yüzde 10,03 oranında oy alarak 43 milletvekili çıkardı. Cumhurbaşkanlığı içi yarışan Akşener ise oyların yüzde 7,29'unu aldı.

DW,GA/BÖ

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