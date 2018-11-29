 Akın İpek′in şirketinde 17-25 Aralık operasyonu araması | TÜRKİYE | DW | 12.12.2018

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TÜRKİYE

Akın İpek'in şirketinde 17-25 Aralık operasyonu araması

İngiltere'nin iadesini reddettiği Akın İpek'in şirketinde 17-25 Aralık operasyonuna ilişkin evrak ve materyallerin ele geçirildiği öne sürüldü.

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Gülen yapılanması ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle Türkiye'nin İngiltere'den iadesini istediği iş insanı Hamdi Akın İpek'in sahibi olduğu şirkette 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonuna ait evrakların ele geçirildiği öne sürüldü.

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı Akın İpek'in iade talebinin İngiltere tarafından reddedilmesine tepki gösterdi. Ankara'dan yapılan yazılı açıklamada kararın "kabul edilemez" olduğu vurgulandı. (29.11.2018)

Londra'da bir mahkeme, Türkiye'nin Akın İpek'in iade edilmesine yönelik talebini davanın "siyasi" olması gerekçesiyle reddetti. Türkiye Adalet Bakanı Gül, kararın "kabul edilemez" olduğunu söyledi. (28.11.2018)

İpek Medya Grubu'na ait Koza Holding'in şirketlerine ve Koza İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı'nın evine polis sabah operasyon düzenledi. Koza İpek Holding, Fethullah Gülen cemaatine yakınlığıyla biliniyor. (01.09.2015)

Anadolu Ajansı, evrakların TMSF'ye devredilen Koza-İpek Holding'de yapılan aramada bulunduğunu duyurdu. Arama sırasında ele geçirilen materyaller arasında 17 Aralık operasyona dair çok sayıda ses kaydı, fiziki takip tutanağı ve HTS kaydı olduğu öne sürüldü.

Dijital materyallerin, şirketin eski genel müdürü Ali Serdar Hasırcıoğlu'nun odasında bulunduğu bildirildi. Holdingin, Koza Altın Maden Jeoloji bölümünden ele geçirilen dijital materyallerde ise 25 Aralık operasyonuna ait belgeler olduğu belirtildi. İncelemeye ilişkin raporda belgelerin Gülen yapılanması üyelerine sızdırılarak, meydaya servis edildiği bilgisinin yer olduğu bildirildi.

Akın İpek, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Anadolu Ajansı'nın haberini yalanladı. İpek, paylaşımında, "AA tarafından servis edilen, 2015 yılında kayyım atanmış, 3 yıldır didik didik edilmiş olan şirketlerimde, 3 yıl sonra, 17- 25 Aralık ile ilgili, açık kaynaklarda olmayan bir bilgi veya evrak bulunduğu, külliyen yalandır" ifadesine yer verdi. 

İngiltere'de mahkeme geçtiğimiz ay Türkiye'nin Gülen yapılanması ile ilişkisi olduğu iddiasıyla iadesini istediği  Akın İpek ve onunla beraber yargılanan iki kişinin, iade edilmeyeceğine hükmetmişti. Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki davada yargıç davanın "siyasi" olduğuna karar vermişti.

Financial Times mahkeme kararına ilişkin haberinde İpek ve diğer iki sanığın Türkiye'ye iade edilmesi halinde risk altında olabileceğini ve insan hakları ihlallerine uğrayabileceklerini belirtmişti.

Akın İpek 2015 yılında şirketi Koza Holding bünyesindeki şirketlerine devlet tarafından el konulmasından bu yana İngiltere'de yaşıyor. Türkiye, İpek'i Gülen bağlantılı kuruluşlara bağış yaparak bir terör örgütünü desteklediğini savunuyor. Akın İpek ise  "terör örgütünü desteklediği" suçlamasını reddediyor.

DW/ÖA,GA

 © Deutsche Welle Türkçe

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