Akın, Fatih

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Türk asıllı Alman yönetmen. 2004 yılında "Gegen die Wand" (Duvara Karşı) adlı filmiyle Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı Ödülü'nü kazandı.
Türk asıllı Alman yönetmen. 2004 yılında "Gegen die Wand" (Duvara Karşı) adlı filmiyle Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı Ödülü'nü kazandı. Fatih Akın, aralarında "Im Juli", "solino" gibi filmlerin de bulunduğu çok sayıda filme imza attı. Filmlerinde Uğur Yücel gibi ünlü Türk oyuncularla da çalıştı. Filmlerinde İstanbul'a özel bir yeren veren Akın'ın 2004 yapımı son filmi "The Cut" (Kesik) 1915 olaylarını ele alıyor.
“Duvara Karşı“ filmiyle Avrupa çapında ün kazanan Fatih Akın´ın „Crossing the Bridge-The Sound of Istanbul“ yani, „Sınırı geçmek-İstanbul´un Sesi“ adlı belgesel filmi Almanya’daki sinemalarda vizyona girdi. Fatih Akın, yeni filminde, İstanbul´daki müzik kültürünü ve yaşamını izleyicilere anlatıyor. Vedat Açıkgöz’ün haberi: