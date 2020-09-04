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Akın, Fatih

Türk asıllı Alman yönetmen. 2004 yılında "Gegen die Wand" (Duvara Karşı) adlı filmiyle Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı Ödülü'nü kazandı.

Türk asıllı Alman yönetmen. 2004 yılında "Gegen die Wand" (Duvara Karşı) adlı filmiyle Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı Ödülü'nü kazandı. Fatih Akın, aralarında "Im Juli", "solino" gibi filmlerin de bulunduğu çok sayıda filme imza attı. Filmlerinde Uğur Yücel gibi ünlü Türk oyuncularla da çalıştı. Filmlerinde İstanbul'a özel bir yeren veren Akın'ın 2004 yapımı son filmi "The Cut" (Kesik) 1915 olaylarını ele alıyor.

ARCHIV - 10.09.2013, Berlin: Der Schauspieler Birol Ünel kommt in die o2-world zur Medianight des Medienboards Berlin-Brandenburg und der Party zum 5-jährigen Bestehen der o2-world. Birol Ünel ist tot. Er starb im Alter von 59 Jahren in Berlin, wie das Berliner Maxim Gorki Theater und der Regisseur F. Akin über eine Sprecherin am 04.09.2020 bestätigten. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Oyuncu Birol Ünel yaşamını yitirdi 04.09.2020

Yönetmenliğini Fatih Akın'ın yaptığı "Duvara Karşı" filmindeki oyunculuğu ile ün kazanan Birol Ünel, Berlin'de yaşamını yitirdi. Ünel, kanser tedavisi görüyordu.

Der Goldene Handschuh | The Golden Glove Wettbewerb 2019 DEU/FRA 2019 von: Fatih Akin Jonas Dassler © Gordon Timpen / 2018 bombero int. Warner Bros. Ent.

Fatih Akın Berlinale'deki korku filmiyle seyircileri böldü 10.02.2019

2004 yılında "Duvara Karşı" ile Altın Ayı alan Hamburglu yönetmen Fatih Akın bu sene de "Der Goldene Handschuh" ile yarışma programında. Bir seri katilin hikayesini anlatan film, şiddet sahneleri ile tartışmaya yol açtı.
Fatih AKIN, The Cut. Tahar Rahim, Akin Gazi, Simon Abkarian, George Georgiou. Germany, France, Italy, Russia, Canada, Poland, Turkey. 138’ ***Venezia 71 - International competition of feature films, presented as world premieres *** ***Das Pressebild darf nur in Zusammenhang mit einer Berichterstattung über die Filmfestspiele Venedig 2014, 71st Venice International Film Festival 27th August > 6th September 2014, verwendet werden*** The_Cut-director_Fatih_Akin-©Vanessa_-Maas_bombero_international.jpg

Fatih Akın Almanya'dan uyum ödülü alıyor 03.06.2016

42 yaşındaki Alman yönetmen Fatih Akın Norderney Adası’nın uyum ödülünü alıyor. Akın, Türkiye’de de “Duvara Karşı” ve “Yaşamın Kıyısında” filmleri ile tanınıyor.
Director Fatih Akin accepts the award for best screenplay for Auf Der Anderen Seite (The Edge of Heaven), during the awards ceremony at the 60th International film festival in Cannes, southern France, on Sunday, May 27, 2007. (AP Photo/Lionel Cironneau)

Fatih Akın'a Liyakat Nişanı verildi 04.10.2010

''Duvara Karşı'' ve ''Yaşamın Kıyısında'' filmlerinin yönetmeni Fatih Akın, Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wullf tarafından Liyakat Nişanı'yla onurlandırıldı. Wulff, Akın'ın göçmenlerin uyuma katkı sağladığını söyledi.
Fatih Akin bei den Dreharbeiten des Films Crossing the Border - The Sound of Istanbul (undatiert). Fatih Akin gehört in diesem Jahr mit zur Jury des internationalen Filmfestivals in Cannes. Sein Dokumentar-Film Crossing the Border - The Sound of Istanbul über die junge Musikszene in Istanbul läuft in der der offiziellen Auswahl außer Konkurrenz. Foto: Corazon / Intervista (ACHTUNG: Verwendung nur zur redaktionellen Berichterstattung über diesen Film!) +++(c) dpa - Report+++

İstanbul'un sesleri Almanya'da 09.06.2005

“Duvara Karşı“ filmiyle Avrupa çapında ün kazanan Fatih Akın´ın „Crossing the Bridge-The Sound of Istanbul“ yani, „Sınırı geçmek-İstanbul´un Sesi“ adlı belgesel filmi Almanya’daki sinemalarda vizyona girdi. Fatih Akın, yeni filminde, İstanbul´daki müzik kültürünü ve yaşamını izleyicilere anlatıyor. Vedat Açıkgöz’ün haberi: