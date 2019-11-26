 Akçakale’deki havan saldırısında 2 asker hayatını kaybetti | TÜRKİYE | DW | 28.11.2019

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TÜRKİYE

Akçakale’deki havan saldırısında 2 asker hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı Şanlıurfa Akçakale'deki hudut karakoluna düzenlenen havan saldırısında iki Türk askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Şanlıurfa Akçakale - ARŞİV

Şanlıurfa Akçakale - ARŞİV

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, 27 Kasım 2019 tarihinde Şanlıurfa Akçakale'deki bir hudut karakoluna düzenlenen havan saldırısı sonucunda iki askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada "Havan atışının yapıldığı bölge, ateş destek vasıtalarıyla derhal atış altına alınmıştır. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.

Balıkesir Valiliği de konuyla ilgili açıklamasında hayatını kaybeden askerin Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin olduğunu duyurdu. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı tarafından yapılan açıklamada Keskin'in "Tekçe Hudut Karakoluna PKK/PYD Silahlı Terör Örgütü tarafından atılan havan mermisinin hudut karakoluna düşmesi sonucu" yaralandığı ve Akçakale Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği, ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Hayatını kaybeden diğer askerin de Tankçı Uzman Çavuş Şevket Tekin olduğu öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı Tel Abyad'ın Ayn İsa bölgesinden dün gece saatlerinde havan saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu. Haberde 4 Türk askerinin yaralandığı belirtilmiş, yaralı askerlerin ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ve hastanedeki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildikleri açıklanmıştı.

DW, DHA/EC, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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