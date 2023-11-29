Aile ve Gençlik Fonu kuruldu

Evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz kredi verilmesini de amaçlayan Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

AKP'nin teklifi 22 Kasım'da TBMM'de kabul edilerek yasalaşmıştı. Resmi Gazete'de bu gece yayımlanarak yürürlüğe giren yasaya göre, Aile ve Gençlik Fonu'yla verilecek 2 yıl geri ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartı olan kredinin miktarı 150 bin lira olacak. Başvuruları internet üzerinden yapılacak olan Fon'un kredi miktarı her yıl artacak. Pilot bölge olarak 6 Şubat depremlerimden etkilenen illerde başlayacak uygulama ardından Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.

Fon’un Yönetim Kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı’ndan oluşacak. Fon'dan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak Yönetim Kurulu, kararlarını oy çokluğuyla alacak.

ANKA/DHA / HT,EC