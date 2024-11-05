Aile hekimlerinin iş bırakma eylemi başladı

Aile hekimleri ülke çapında 5-7 Kasım tarihleri arasında gerçekleştireceğini duyurduğu 3 günlük iş bırakma eylemine başladı.

Türk Tabipleri Birliği'nin (TBB) başı çektiği 14 meslek kuruluşu 1 Kasım'da yürürlüğe giren Aile Hekimleri Sözleşme ve Yönetmeliği'ne itiraz etmek için 3 gün iş bırakma kararı aldı.

Genel Sağlık-İş, SES, AHESEN, BDS gibi birlik, sendika ve konfederasyonların da aralarında bulunduğu 14 meslek kuruluşu, Sağlık Bakanlığı'nı doktorların öneri, eleştiri ve itirazlarına rağmen bu yönetmeliği yürürlüğe koymakla eleştiriyor.

Meslek kuruluşları yönetmeliğin hekimlerle hastaları karşı karşıya getirebileceğini savunuyor.

Doktorların talebi ne?

Doktorların iş bırakma eyleminde 5 talebi bulunuyor.

İlki aile sağlığı merkezlerine birinci basamak sağlık hizmetlerinin fiziki ve tıbbi donanımının sağlanması.

İkincisi doktorlara halka nitelikli bir sağlık hizmeti sunabilmesi için yeterli zaman ve olanak sağlanması. Doktorların talebi, Aile Sağlığı Merkezi sayısının hekim başına 2 bin nüfusu aşmayacak şekilde artırılması.

Meslek örgütlerinin üçüncü talebi ise sağlık merkezlerine yeterli sayıda kadrolu ve güvenceli hemşire, ebe, teknisyen görevlendirilmesi. Doktorlar aşılama ve diğer koruyucu hekimlik uygulamalarının desteklenmesini ve geliştirilmesini talep ederken kadrosuz ve güvencesiz şekilde çalışan gruplandırma elemanlarının kadroya alınmasını istiyor.

Meslek örgütleri dördüncü olarak aile hekimlerine ve tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak insanca yaşamaya yetecek bir maaş düzenlemesi talep ediyor, izin kullandıklarında, hastalandıklarında, çocuk izninde ya da aileden biri öldüğünde maaşlarının kesintiye uğramaması gerektiğini belirtiyor.

Doktorlar son olarak da gelire katkısı yüzde 20'yi geçmeyecek ve yapılan hizmetin niteliğinin ödüllendirileceği bir performans uygulamasına geçmek istiyor.

Aksaray Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Şenol Atakan Fotoğraf: privat

Dr. Şenol Atakan: Bakanlık doktorların sesini duymuyor

DW Türkçe'ye konuşan Aksaray Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Şenol Atakan, doktorların pek çok sorunu olduğunu ancak bakanlığınsahadaki doktorların sesini duymadığını beliriyor. "Bakanlıktan yönetmeliğini geri çekmesini ve sahadaki doktorlarla birlikte ortak kararlar almasını istiyoruz" diyen Atakan yeni yönetmelikle doktorların pek çok sıkıntı yaşadığının altını çiziyor.

Hasta memnuniyeti gibi bir kriter geldiğini ve bunun doktorları çok zorladığını ifade eden Atakan, "Biz bilimsellikle vatandaş memnuniyeti arasında sıkışmış bir meslek yapıyoruz. Hakimlerde, savcılarda, askerde vatandaş memnuniyeti gibi bir uygulama yapılıyor mu? Ancak doktorlarda bu uygulama var" diyor.

"Doktorların derdi para değil"

Aile hekimlerinin üzerine kayıtlı hastalar 6 ay boyunca gelmezse devletin yaptığı ödemelerde kesintiye gittiğini söyleyen Atakan, "Biz arasak da gelmeyen hastalar var. Ancak bu sistem vatandaşa hiç sorumluluk vermiyor. Sistemin tüm günahını doktorların sırtına yüklüyorlar" ifadelerini kullanıyor.

Yönetmelikte pek çok etik sorun olduğunu belirten Atakan, "Doktorların derdinin para olduğu gibi onur kırıcı yorumlar yapılıyor. Ancak doktorlar insanca çalışmak, sağlıklı hasta-doktor ilişkisi ve sağlık okur yazarlığı gelişmiş bir toplum istiyor" diye konuşuyor.

"Bu eylem sebebiyle doktorlar soruşturmaya uğramamalı"

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Hukuk Bürosu tarafından yapılan açıklamada doktorların yaptığı eylemin Uluslararası Çalışma Örgütü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre demokratik hak kullanımı kapsamında olduğu belirtildi. Açıklamada bu eylem sebebiyle sağlık çalışanlarının soruşturmaya uğratılmaması gerektiği ifade edildi.