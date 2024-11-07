Aile hekimlerinden iş bırakma eylemi: Yönetmeliği geri çekin

Aile hekimleri, 1 Kasım'da yürürlüğe giren Aile Hekimleri Sözleşme ve Yönetmeliği'ne itiraz etmek için başlattıkları 3 günlük iş bırakma eyleminin son gününde İstanbul'da protesto gösterisi düzenledi.

5-7 Kasım tarihlerinde iş bırakan aile hekimlerine aile sağlığı merkezlerinde çalışan hemşireler ve ebeler de destek verdi.

Türk Tabipleri Birliği (TBB), sendikalar ve ilgili derneklerin oluşturduğu 14 kuruluş İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde beyaz önlüklerle protesto gösterisi düzenledi, yönetmeliğin geri çekilmesini talep etti.

Meslek kuruluşları, Sağlık Bakanlığı'nı doktorların öneri, eleştiri ve itirazlarına rağmen bu yönetmeliği yürürlüğe koyduğu için eleştiriyor.

Aile hekimleri: Yönetmeliği geri çekin

Sağlık çalışanları ortak yapılan basın açıklamasında, "3 gün iş bıraktık eğer yönetmelik çekilmezse süresiz iş bırakma dahil planlamalarımızı yapıyoruz. Bu ne olduğu belirsiz ucube yönetmeliği geri çekin. Uygulama şansı sıfırdır" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasında konuşan İstanbul Aile Hekimliği Derneği Genel Sekreteri Dr. Sercan Ahmet Uluç, doktorların itiraz ettiği konuları şöyle sıraladı:

"Bu aile hekimliği sistemi dünyanın birçok ülkesinde uygulanıyor. Biz 3 kat fazla çalışıyoruz. Bu ülkedeki hekim sayısının sekizde biriyiz. Günde 60-70 hasta bakıyoruz. Bir de bakanlığın bize dayatmaya çalıştığı ek görevleri yapamayız. Gelirlerimizi azaltma amacıyla yapılmış bir yönetmelikle karşı karşıyayız. Bize '6 ayda bir hizmet vermediğiniz hastaları aramak zorundasınız' deniyoruz. Aramayacağız. Bakanlık önce kendi üzerine düşeni yapsın. Biz zaten sağlıkta şiddetten bıktık. Her gün yüzlerce tehdit alıyor hekimlerimiz. Siz daha bizim can güvenliğimizi sağlayamazken bizden onlarca ek görev isteyip bir de üstüne maaşımızı düşürüyorsunuz."

Sağlık çalışanları 3 günlük iş bırakma eyleminin ardından İstanbul'da protesto gösterisi düzenledi ve basın açıklaması yaptı. Fotoğraf: ANKA

Peki aile hekimleri ne istiyor?

Aile hekimlerinin iş bırakma eyleminde 5 talebi bulunuyor.

İlki aile sağlığı merkezlerine birinci basamak sağlık hizmetlerinin fiziki ve tıbbi donanımının sağlanması.

Doktorların bir diğer talebi doktorlara halka nitelikli bir sağlık hizmeti sunabilmesi için yeterli zaman ve olanak tanınması ve Aile Sağlığı Merkezi sayısının hekim başına 2 bin nüfusu aşmayacak şekilde artırılması.

Aile hekimlerinin üçüncü talebi sağlık merkezlerine yeterli sayıda kadrolu ve güvenceli hemşire, ebe, teknisyen görevlendirilmesi ve kadrosuz, güvencesiz şekilde çalışan gruplandırma elemanlarının kadroya alınması.

Tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak insanca yaşamaya yetecek bir maaş düzenlemesi talep eden aile hekimleri izin kullandıklarında, hastalandıklarında, çocuk izninde ya da aileden biri öldüğünde maaşlarının kesintiye uğramaması gerektiğini belirtiyor.

Doktorlar son olarak yapılan hizmetin niteliğinin ödüllendirileceği, gelire katkısı yüzde 20'yi geçmeyecek bir performans uygulamasına geçmek istiyor.

DW, ANKA / EÇ, HT

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