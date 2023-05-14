Aile birleşimine Almanca engeli

Geçen sene 13 bin 607 kişi Almanca dil bilgisi yeterli olmadığı için Almanya'ya ailesinin yanına gidemedi.

Sol Partinin Federal Meclis Milletvekili Gökay Akbulut'un bir soru önergesine yanıt veren Alman hükümeti, geçen sene 13 bin 607 yabancı ülke vatandaşının, yeterli dil bilgisi beyan edemediği için aile birleşimi yoluyla Almanya'ya gidemediğini açıkladı.

Neue Osnabrücker Zeitung gazetesinin yarınki baskısında yer verdiği habere göre, 2022 yılında 40 bin 100 kişi, aile birleşimi yoluyla Almanya'ya gidebilmek için bulundukları ülkedeki Goethe Enstitüleri bünyesinde yapılan Almanca yeterlilik sınavlarına girdi.

Bu kişilerden 13 bin 607'si eşlerinin yanına gitmek için gerekli asgari dil bilgisinin ölçüldüğü sınavda başarı sağlayamadı. Bu da sınava katılanların yüzde 33,9'unun başarılı olamadığı anlamına geliyor. Söz konusu oran, Sol Parti'nin açıklamasına göre, son yıllarda kayıtlara geçen en yüksek başarısızlık yüzdesi.

Sol Parti Federal Meclis Milletvekili Gökay Akbulut, dil yeterliliğine dair şartları eleştirdi. Fotoğraf: imago images/Christian Spicker

Gelecekte dil sınavının Almanya'da yapılması öngörülüyor

Almanya'da iktidarda olan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) hükümetinin koalisyon sözleşmesine göre gelecekte aile birleşimi için gerekli dil sınavının aslında Almanya'da yapılması öngörülüyor. Ancak 2021 sonunda iktidara gelen üç partili koalisyon hükümetinin şimdiye kadar bu konuda bir yasal düzenleme hazırlamadığı dikkat çekiyor.

Aile birleşimi için gerekli dil sınavına girenlere dair verileri öğrenmek için önergeyi yönelten Sol Parti Federal Meclis Milletvekili Gökay Akbulut, dil yeterliliğine dair şartları eleştiriyor. Akbulut'a göre özellikle Afrika ülkelerinden eşinin veya ailesinin yanına gitmek isteyenlerin başarısızlık oranının kabul edilemeyecek kadar yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Etiyopya, Gana ve Senegalde'ki dil sınavı istatistiklerine bakıldığında başvuranların üçte ikiden daha fazlasının dil sınavından geçemediği görülüyor. Sol Parti üyesi Gökay Akbulut'a göre aile birleşimi temel bir insan hakkı.

KNA / ETO, TY

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