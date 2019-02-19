AİHM'nin Hasankeyf kararı bugün bekleniyor

Batman ili sınırları içerisinde bulunan Hasankeyf'in Ilısu Barajı tamamlanınca sular altında kalması söz konusu. Buna karşı çıkanlar ise Hasankeyf'in sular altında kalması ile insalık tarihine ışık tutan pek çok eserin gelecek nesillere aktarılamayacağını ve bu nedenle inşaatın durudurulması gerektiğini savunuyor.

Bu kişilerin arasında arkeoloji profesörü, mimar ve AİHM'deki davayı açan avukat Murat Cano da bulunuyor. Cano Alman dpa haber ajansına yaptığı açıklamada 19 yıl önce proje ilk gündeme geldiğinden bu yana uluslararsı kamuoyunun dikkatini çekmeye çalıştıklarını anlatıyor.

AİHM'deki şikayet 2006 yılına dayanıyor. Aktivist çevre mühendisi Ercan Ayboğa AİHM'nin Türk hükümetinden inşaata devam edebilmesi için kültür mirasını kurtaracak bir planı olduğunu göstermesini talep etmesini umduklarını söylüyor.

Türk hükümetinin bazı eserleri taşıyarak kurtarma girişimi olsa da, Avukat Murat Cano bölgede 516 tarihi şehir olduğunu söylüyor ve bölge sular altında kaldığında hepsinin gömüleceğini belirtiliyor.

İlk yerleşimin M.Ö. 10.000'li yıllara uzandığı Hasankeyf, dünya üzerindeki en eski yerleşim alanlarından biri olma özelliğine sahip. 20'den fazla medeniyetin izlerini taşıyan Hasankeyf, Dicle Nehri'nin kıyısına kurulmuş. Hasankeyf, kireçtaşından kayalara oyulmuş evlere, Neolitik dönemden kalma mağaralara, Roma döneminden bir kaleye, Artuklular ve Osmanlılar zamanından yapılara sahip.

dpa/SSB,BÖ

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