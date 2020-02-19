 AİHM′den Türkiye′ye tazminat cezası | AVRUPA | DW | 03.03.2020

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AVRUPA

AİHM'den Türkiye'ye tazminat cezası

AİHM Türkiye’de darbe girişimi sonrasında Gülen yapılanması üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan eski bir hakimin insan hakları ihlâline maruz kaldığına karar vererek, Türkiye’yi 10 bin euro tazminat ödemeye mahkum etti.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Gülen yapılanmasıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle tutuklanan eski bir hakimin yaptığı başvuruyla ilgili kararını açıkladı.

Mahkeme eski hakimin tutuklanmasını "haksız" diye nitelendirdi. Eski hakimin "bir suç örgütüne üye olduğu şüphesi" gerekçe gösterilerek tutuklandığını belirten mahkeme, ancak bu konuda ortaya yeterli delilin konulmadığı görüşünde. Kararda söz konusu hakimin uzun bir süre hakim karşısına çıkarılmadığının da altı çizildi. AİHM Türkiye'yi bu başvuruyla ilgili olarak 10 bin euro tazminat ödemeye mahkum etti.

Eski hakim 2016 Temmuz'undaki darbe girişimi sonrasında Kocaeli'nde görevinden uzaklaştırılmış ve tutuklanmıştı. Söz konusu kişi daha sonra Gülen yapılanmasıyla bağlantılı olmakla suçlanmış ve "terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanarak 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Eski hakimin aldığı cezayla ilgili dosya hali hazırda Yargıtay'da görüşülüyor.

AİHM geçen yıl haziran ayında yaptığı açıklamada, darbe girişimi sonrasında Türkiye'den 500'den fazla hakim ve savcının mahkemeye başvurduğunu açıklamıştı. AİHM geçen yıl Türkiye'den eski bir hakimin kendisine yaptığı başvuruda da Türkiye'yi tazminat ödemeye mahkum etmişti.

dpa / HT, TY

 © Deutsche Welle Türkçe

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