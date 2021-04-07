 AİHM′den Kılıçdaroğlu için tazminat kararı | TÜRKİYE | DW | 20.04.2021

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TÜRKİYE

AİHM'den Kılıçdaroğlu için tazminat kararı

AİHM, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ile ilgili sözleri nedeniyle mahkum olmasını "ifade özgürlüğü ihlali" olarak değerlendirdi. Ankara'nın itirazının reddedilmesiyle hüküm kesinleşti.

CHP lideri Kemal Kıluçdaroğlu

CHP lideri Kemal Kıluçdaroğlu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Daire, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle mahkum olmasının “ifade özgürlüğünün ihlali” olduğuna karar verdi. AİHM, Kılıçdaroğlu’na 11 bin 385 euro maddi ve manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Kılıçdaroğlu, 31 Ocak ve 7 Şubat 2012 tarihlerinde partisinin TBMM grup toplantılarında yaptığı konuşmalarda Deniz Feneri davasıyla ilgili olarak dönemin Başbakanı Erdoğan'a sert eleştirilerde bulunmuş, kullandığı ifadeler nedeniyle Türk mahkemelerince 10 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

"Mahkemeler sadece Başbakanın itibarını dikkate aldı"

AİHM'e taşınan davada Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) ifade özgürlüğünü güvence altına alan 10’uncu maddesinin ihlal edildiğine hükmetmiş, kararda, CHP liderinin bu konuşmalarıparlamento çatısı altında yaptığı, her birey için değerli ifade özgürlüğünün halk tarafından seçilmiş bir vekil için paha biçilmez olduğu belirtilmişti.

Kararda, Kılıçdaroğlu’nu tazminata mahkum eden mahkemelerin, "sadece Başbakan’ın itibarını zedeleyen unsurları aradıkları" kaydedilmiş, mahkum edilen konuşmalar için "kamuyu ilgilendiren bir konuyla ilgili tartışmalarda bireylerin siyasilere yönelik eleştirilerinin caydırıcı nitelikte olduğu” yorumu yapılmıştı.

Ankara'nın itirazı reddedildi

Hükümetin AİHM kararına itirazını değerlendiren Büyük Daire,verilen "hak ihlali" kararını yerinde buldu. Böylece, Türkiye’nin mahkum olmasına yönelik AİHM kararı kesinleşmiş oldu.

Karara göre Türkiye, Kılıçdaroğlu’na 6 bin 385 euro maddi, 5 bin euro da manevi tazminat olmak üzere toplam 11 bin 385 euro ödeyecek. Kılıçdaroğlu’na yaptığı 1662 euroluk mahkeme masrafı da ödenecek.

ANKA/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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