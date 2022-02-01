AİHM’den Demirtaş ve HDP’li vekillerle ilgili ihlal kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu HDP'li 40 milletvekilinin dokunulmazlıklarının Anayasa’ya aykırı olarak kaldırıldığına ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

Gerekçeli karara gerek görmeksizin, Selahattin Demirtaş (No.2) kararında söylediklerine atıfta bulunarak, davacı vekillerin ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine hükmeden AİHM, her bir davacı için 5 bin euro manevi tazminat ve yine her davacı başına 500 euro mahkeme masrafı ödenmesini kararlaştırdı

Selahattin Demirtaş’ı AİHM’de temsil eden avukat Ramazan Demir, sosyal medya paylaşımında, "AİHM, HDP’li 40 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili ihlal kararını açıkladı. Muhalefetin de koşa koşa ortak olduğu ve Kürt siyasi hareketine karşı anayasa da açıkça çiğnenerek işlenen suçlarda son perde de bu şekilde kapanmış oldu" söyleminde bulundu:

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ise mesajında, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi biraz önce, HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasının Anayasa'ya aykırı olduğuna ve ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar verdi. Selahattin ve arkadaşlarının derhal serbest kalması için daha kaç mahkeme kararı gerekiyor?" ifadesini kullandı:

HDP Genel Merkezi AİHM'nin kararıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı:

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bugün verdiği Encü ve Diğerleri/Türkiye kararıyla, 20 Mayıs 2016’da dokunulmazlıkların kaldırılmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni ihlal ettiği ve hukuka aykırı olduğu kesin olarak tescil edilmiştir. AİHM kararı derhal uygulanmalı, rehin siyasetçiler serbest bırakılmadır."

DW / ET,HT

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