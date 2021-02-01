 AİHM′de Türkiye′ye karşı iklim davası | AVRUPA | DW | 26.02.2021

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AVRUPA

AİHM'de Türkiye'ye karşı iklim davası

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 33 ülkeye karşı dördü çocuk altı aktivistin açtığı dava başladı. Hükümetler Paris İklim Antlaşması gereklerini yeterince yerine getirmemekle suçlanıyor.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM), Portekizli altı genç aktivistin, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 33 ülkeye karşı açtığı dava başladı.

AB'ye üye 27 ülke ile Türkiye, İngiltere, Rusya, Norveç, İsviçre ve Ukrayna'ya karşı açılan dava, söz konusu ülkelerin 2015 yılında imzalanan Paris İklim Antlaşması çerçevesinde üstlendikleri yükümlülüklerle uyumlu bir şekilde sera gazı emisyonlarını azaltmalarını sağlamayı hedefliyor.

Aktivistlerin, davanın öncelikli olarak ele alınması talebini kabul eden AİHM, ilgili hükümetlerin bu karara karşı yaptığı itirazı da reddetti. Davacı avukatları, hükümetlerin Mahkeme'ye davanın kabul edilemez olduğuna dair tezlerini savunmak için oturum düzenlenmesi talebinde bulunduğunu, ancak davayı geciktirme girişiminin AİHM tarafından reddedildiğini bildirdi.

Savunma için 27 Mayıs'a kadar süre

Mahkeme, hükümetlere savunma yapmak üzere 27 Mayıs'a kadar süre tanıdı.

Dördü çocuk yaştaki altı aktivist, sera gazı emisyonlarının azaltılmasında hükümetlerin yeterli çabayı göstermediğini savunuyor. Aktivistler dava başvurusunu geçen yıl Eylül ayında yapmıştı.

Aktivistlere hukuki danışmanlık yapan sivil toplum kuruluşu Küresel Hukuki Eylem Ağı'ndan (GLAN) Gerry Liston, "Hükümetleri, genç başvurucular ve ait oldukları neslin geleceğini teminat altına almak için gerekli acil eyleme mecbur bırakacak bir mahkeme kararı yönünde büyük bir adım atılmıştır" açıklamasını yaptı. GLAN, mahkeme masraflarına destek için bağış kampanyası başlattı.

Aktivistlerin davayı kazanması halinde ülkelerin Paris İklim Antlaşmasında öngörülen sera gazı emisyonundaki kesintileri hayata geçirmesi, mahkeme kararıyla da bağlayıcı hale gelecek. Ülkelerin ayrıca kendi ülkelerindeki çok uluslu şirketler dahil olmak üzere deniz aşırı emisyonlardaki payları konusunda da hesap vermesi gerekecek.

AP/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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