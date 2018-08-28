AİHM, Yunanistan’ı suçlu buldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 11 mahkuma kötü muamele yapıldığı gerekçesiyle açılan davada Yunanistan'ı suçlu buldu. Strasbourg'daki mahkeme, Yunan devletinin mahkumlara 110 bin euro tazminat ödemesine hükmetti. Yunanistan'ın mahkemenin kararına itiraz etmek için üç ay süresi bulunuyor.

Davayı, Selanik kentinin 150 kilometre güneybatısında bulunan Grenava hapishanesinden 22 mahkum açmıştı. Mahkumlar, Nisan 2013'te hücrelerinde yapılan arama sırasında kötü muameleye uğradıklarını iddia etmişlerdi.

AİHM, en az 11 mahkumun vakasında bu iddianın doğru olduğuna hükmetti. Mahkeme, arama yapan yetkililerin mahkumlara karşı elektroşok silahı kullandığını tespit ederken, hâkim arama sırasında güvenliğin sağlanabilmesi için büyük fiziksel acıya neden olan bu silahın kullanılmasının gereksiz olduğunu vurguladı ve mahkumların olayın ardından dile getirdikleri şikayetlere yeterince kulak verilmediğinin saptandığını kaydetti.

dpa / AÜ,GA

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