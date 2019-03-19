 AİHM Türkiye’yi tazminat ödemeye mahkum etti | TÜRKİYE | DW | 16.04.2019

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TÜRKİYE

AİHM Türkiye’yi tazminat ödemeye mahkum etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi eski üyelerinden hâkim Alparslan Altan’ın hukuksuz yere tutuklanması sebebiyle Türkiye’yi 10 bin euro tazminat ödemeye mahkum etti.

Symbolbild Hammer im Gerichtssaal (picture-alliance/ dpa)

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Anayasa Mahkemesi eski başkanvekili ve üyelerinden Alparslan Altan’ın yaptığı başvuruda Türkiye’nin insan haklarını ihlal ettiğine hükmetti. Strasbourg'daki mahkeme, kararında Altan’ın gözaltına alınmasında terör örgütü üyeliği şüphesinin tutuklama için yeterli gerekçe oluşturmadığını kaydetti. Mahkeme kararında ayrıca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin özgürlük ve güvenlik hakkıyla ilgili 5. Maddesi'nin ihlal edildiği ve ayrıca Altan hakkında delillerin tutuklama sonrasında toplandığı belirtildi.

Alparslan Altan, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminden bir gün sonra gözaltına alınmış ve Ankara Savcılığı tarafından açılan soruşturmada tutuklanmıştı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 6 Mart tarihinde aldığı kararda Alparslan Altan'ın “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak” suçunu sabit görerek 11 yıl 3 ay hapis cezası vermişti. Savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Altan, AİHM'ye bireysel başvuru hakkını kullanmıştı. Strasbourg'daki mahkeme bugün aldığı kararda, 6 Mart tarihindeki ceza hükmünü değil 16 Temmuz 2016'daki tutuklama kararını değerlendirdi.

dpa, AFP / EC, SÖ

©Deutsche Welle Türkçe

 

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