 AİHM Kavala kararını açıkladı | AVRUPA | DW | 10.12.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

AİHM Kavala kararını açıkladı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ankara’ya çağrıda bulunarak, iki yılı aşkın süredir tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını istedi.

default

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Gezi Parkı eylemlerine finansal destek sağladığı suçlaması ile yargılanan iş insanı Osman Kavala tarafından açılan davada kararını açıkladı.

Mahkeme, Türk makamlarının Kavala'nın yakalanıp tutuklanmasına neden olan suçlamaları kanıtlayamadığı sonucuna vardı. 

Anayasa Mahkemesi önündeki sürecin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı olduğuna hükmetti. 

AİHM, Kavala'nın, kendisiyle birlikte diğer insan hakkı savunucularını "susturma hedefiyle” tutuklandığına da kanaat getirip, tutukluluğunun son bulması için derhal serbest bırakılmasını istedi. 

Mahkemenin gerekçeli kararını açıklaması bekleniyor.

1 Kasım 2017 tarihinde tutuklanan Kavala, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlal edildiği gerekçesiyle 8 Haziran 2018'de AİHM'e başvuruda bulunmuştu.

Video izle 05:54

Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan Osman Kavala

DW/KK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi

Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 16 sanığın yargılandığı Gezi Davası'nda Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi. (08.10.2019)  

Almanya ve Fransa’dan Gezi davası açıklaması

Gezi davasının üçüncü duruşması dolayısıyla ortak açıklama yapan Alman ve Fransız hükümetlerinin insan hakları sorumluları, Türkiye’ye hukuk devleti standartlarına uyma çağrısı yaptı. (08.10.2019)  

Gezi davası: Osman Kavala kimdir?

Dostları 1980'li yıllardan beri sivil toplumun gelişmesi için yaptığı çalışmalarla tanınan ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Osman Kavala'yı DW Türkçe'ye anlattı. (08.10.2019)  

Osman Kavala’nın tutukluluğuna devam kararı

Gezi Parkı davasında mahkeme heyeti oy çokluğuyla Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. (18.07.2019)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan Osman Kavala  

Benzer içerik

Belgien Osman Kavala in Brüssel

AİHM’den Ankara’ya: Osman Kavala derhal serbest bırakılsın 10.12.2019

Osman Kavala’nın “siyasi nedenlerle” ve “insan hakları savunucularını susturmak” amacıyla tutuklandığı sonucuna varan AİHM, Ankara’ya Kavala’nın “derhal serbest bırakılması” çağrısında bulundu.

Türkei Justizminister Abdulhamit Gul

Ankara’dan insan hakları açılımı 09.12.2019

Adalet Bakanı Gül, yargı reformu kapsamında ikinci insan hakları eylem planı için hazırlıkların yapıldığını açıkladı. Türkiye, AİHM’in hükmettiği hak ihlallerinde Rusya’nın ardından ikinci sırada yer alıyor.

Türkei Geschäftsmann Osman Kavala

Gezi davası: Osman Kavala kimdir? 08.10.2019

Dostları 1980'li yıllardan beri sivil toplumun gelişmesi için yaptığı çalışmalarla tanınan ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Osman Kavala'yı DW Türkçe'ye anlattı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

AİHM Kavala kararını açıkladı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ankara’ya çağrıda bulunarak, iki yılı aşkın süredir tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını istedi.  

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

The science of horror  