AİHM Başkanı'na insan hakları uyarısı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano’nun bugün başlayan Türkiye ziyaretine tepkiler devam ediyor.

Eski AİHM yargıcı Rıza Türmen, Akademisyen Mehmet Altan ve Sınır Tanımayan Gazeteciler’in Spano’ya yaptığı ülkedeki hak ihlallerinin dikkate alması çağrısına, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ve İnsan Hakları Derneği de katıldı.

Sancar, Twitter hesabından yayımladığı açık mektupta, Spano’ya Ankara’daki temaslarında Türkiye'deki insan hakları sorunlarını gündeme getirmesi ve İstanbul Üniversitesi'nden alacağı fahri doktorayı gözden geçirmesi çağrısı yaptı.

Kavala ve Demirtaş vurgusu

İş insanı Osman Kavala’nın HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın AİHM’deki dava dosyalarına dikkat çeken Sancar, "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala başvurularında Mahkemeniz Sözleşmenin 18. maddesinin ihlal edildiğine karar vermiş ve yargının siyasetin vesayeti altında olduğunu kabul etmiştir. Bu iki karara konu olan olaylar Türkiye'deki hukuk devleti ve insan hakları konusundaki sorunları tüm çıplaklığıyla ortaya koymaktadır” dedi.

AİHM'nin 2019 istatistiklerine göre Türkiye, Rusya'dan sonra hakkında en çok dava başvurusu olan ülke. Bunun yanı sıra halen cezaevinde bulunan iş insanı Osman Kavala davasında olduğu gibi, Türkiye AİHM'nin pek çok kararını uygulamıyor.

Mektubunda ayrıca OHAL döneminde akademisyen ve kamu görevlilerin hukuksuzca işlerinden olduğunu ifade eden Sancar, HDP üye ve vekillerinin keyfi tutuklamalara maruz kaldığını söyledi. Sancar, "Türkiye'de bulunduğunuz dönemde muhatap olacağınız kamu yetkilileriyle yapacağınız görüşmelerde ya AİHM’in başkanı olarak bu değerlerin koruyucusu olduğunuzun mesajını verecek ya da bunları sistemli bir şekilde hiçe sayan bir taraf devletin yaptıklarını görmezden gelerek onaylamış olacaksınız” uyarısını yaptı. Ziyareti kapsamında İstanbul Üniversitesi'nin kendisine takdim etmesi beklenen fahri doktorayı yeniden gözden geçirmesi gerektiğini ifade etti.

İHD: Sivil toplum kuruluşlarıyla da görüşün

İnsan Hakları Derneği (İHD) de Spano'ya hitaben kaleme aldıkları açık mektupta, AİHM Başkanı’nın Türkiye temasları sırasında sadece iktidar yetkilileri ile değil hukuk ve insan hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ile de görüşmesi çağrısı yaptı. Mektupta, Spano’nun Türkiye'ye bu koşullar altında yapılacak bir ziyarette, sadece devlet kurumlarının muhatap alması ile ilgili, “Ziyaret, tüm bu olanlara göz yumduğunuz, onay verdiğiniz anlamına gelebilecektir. Bu durum, ziyaretiniz kapsamında konuşma yapacağınız kurumlar düşünüldüğünde daha da vahim bir hal almaktadır” ifadeleri yer aldı.

Gergerlioğlu: Hiç yakışıyor mu?

Öte yandan HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da dün Twitter hesabından konuya ilişkin “AİHM başkanı Robert Spano!!! Yarın Türkiye'ye geliyorsunuz. Yıllardır ihlal cezası verdiğiniz ilk 3 ülke arasında yer alan ülkeye geliyorsunuz. Zalimce, anayasayı çiğneyerek yüzlerce akademisyeni ihraç eden bir üniversiteden ödül alacaksınız. Hiç yakışıyor mu bir Yargı merciine?” değerlendirmesini yaptı.



DW,DBN,HS

© Deutsche Welle Türkçe