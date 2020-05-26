AİHM Başkanı'nın tartışmalı Türkiye ziyareti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Ragnar Spano'nun 3-4 Eylül tarihlerinde Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesinde tartışma yarattı.

Ankara'daki temaslarında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile görüşmesi planlanan Spano'nun İstanbul'daki programında ise İstanbul Üniversitesi'nden fahri doktora ünvanı alacağı törene katılması bekleniyor.

Ziyareti öncesinde Spano'ya çağrı yapan akademisyen ve gazeteciler, AİHM başkanından Türkiye'deki adil yargılanma, AİHM kararlarının uygulanması, ifade özgürlüğü gibi konuları gündeme getirmesini talep ederken, İstanbul Üniversitesi'nden fahri doktora ünvanı alacak olmasını eleştirdi.

AİHM'nin 2019 istatistiklerine göre Rusya'dan sonra hakkında en çok dava başvurusu olan ülke Türkiye. Bunun yanı sıra cezaevinde bulunan iş insanı Osman Kavala hakkında olduğu gibi, Türkiye AİHM'nin pek çok kararını uygulamıyor.

Eski AİHM yargıçlarından Rıza Türmen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "AİHM’in yeni başkanı, Türkiye’deki insan hakları ihlallerini, keyfi ve siyasi tutuklamaları, yargı bağımsızlığı sorunlarını söz konusu edecek mi, AİHM kararlarının neden uygulanmadığını sorgulayarak 'Bu ne biçim hukuk devleti' diyecek mi?" sorusunu yöneltti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler'den tepki

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu da Twitter'da Spano'nun ziyaretini işaret ederek "Dileriz ki ziyareti, AİHM’in Türkiye’de son 5 yıllık “tarafsızlık” sorununu ağırlaştırmaz; ileriye dönük olarak ihlalleri meşrulaştıracağına dair endişeleri haklı çıkarmaz" açıklamasını yaptı.

RSF'den Önderoğlu, İngilizce yaptığı paylaşımda da Spano'nun İstanbul Üniversitesi'nden fahri doktora ünvanı alacak olmasını eleştirdi.

"Akademisyenleri keyfi olarak işten çıkartan bir üniversiteden fahri doktora ünvanı kabul etmek, kuşkusuz ülkelerin AB değerlerini hayata geçirmelerini sağlamanın yolu değildir" ifadesini kullanan Önderoğlu, "AİHM başkanınından güçlü bağımsız bir duruş bekliyoruz" dedi.

Mehmet Altan'dan açık mektup

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile İstanbul Üniversitesi'ndeki 30 yıldır sürdürdüğü görevinden ihraç edilen akademisyen ve gazeteci Mehmet Altan da Spano'ya açık bir mektup yazarak İstanbul Üniversitesi'den fahri doktora ünvanı alacak olmasını eleştirdi. Mektubunda, darbe girişimi davasında beraat ettiğine işaret eden Altan, "Kesinleşmiş beraat, Anayasa Mahkemesi'nin ve AİHM'nin hak ihlalleri kararlarına karşın, ben sizin fahri doktora alacağınız üniversiteme dönebilmiş değilim" ifadesini kullandı.

Mehmet Altan

"Beni ve pek çok akademisyeni ihraç edenler ile size fahrî doktora verecek olanlar aynı kişiler" diyen Altan mektubunda "Doktora alacağınız üniversite, benim gibi KHK ile atılan akademisyenlerin davalarında “davalı kurum” olarak yer almaktadır" ifadesine yer verdi. "Bu davalar hâlen devam ediyor ve pek muhtemeldir ki sizin başkanı olduğunuz AİHM önüne de gelecektir" sözlerine yer veren Altan, Spano'ya hitaben "Ancak siz o süreçte İstanbul Üniversitesi’nden fahrî doktora diploması almış bir Yargıç olacaksınız" dedi.

DW/JD,HS

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