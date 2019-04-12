Ai Weiwei'den kayıp öğrenciler için enstalasyon

Çinli sanatçı Ai Weiwei, Meksika'da 5 yıl önce bir polis operasyonunda kaybedilen 43 genci hatırlatmak için bir eser üretti. Başkent Meksiko'daki Çağdaş Sanat Üniversite Müzesi'nde (MUAC) "Hatıraları yeniden oluşturmak" (Restablecer memorias) adlı sergide yer alan duvar resmi renkli lego taşlarından oluşuyor.

Ai Weiwei sergi açılışında yaptığı konuşmada eseriyle kaybedilen gençleri hatırlatmak istediğini söyledi. 61 yaşındaki sanatçı "Kendimize dair bilgimiz hatıraya dayalıdır" diye konuştu. "Her suç bir boşluk yaratır ve toplumu zehirler" diyen Ai Weiwei, "Boşluk, insan onuruna bir saldırıdır ve öfke ve şiddete yol açabilir" ifadelerini kullandı. Resmin yanında kayıp yakınları, polisler ve devlet memurlarıyla yapılmış röportajların yer aldığı bir video enstalasyonu da yer alıyor.

Vaka hâlâ aydınlatılamadı

2014 yılının eylül ayında Meksika'da 43 öğrencinin kaybedilmesi tüm dünyada tepkiyle karşılanmıştı. Ülkenin güneyindeki Ayotzinapa'da sol görüşlü sayılan bir öğretmenlik seminerine katılan ve buradan başkent Meksiko'daki bir gösteriye katılmak için ayrılan öğrencilerin akıbeti belirsizliğini koruyor. Başsavcılığın verdiği bilgilere göre öğrenciler Guerrero eyaletinde polisler tarafından gözaltına alınarak Guerreros Unidos adlı uyuşturucu çetesine teslim edildi. Çetenin öğrencileri düşman bir kartelin yakınları olarak gördükleri, gençleri bir çöplükte öldürdükten sonra naaşlarını yaktığı belirtiliyor.

Konuyu araştırmak için bağımsız uzmanlardan oluşturulan Interamerikan İnsan Hakları Komisyonu (IACHR) ise resmi soruşturmanın elde ettiği bu sonuçlar konusunda şüpheli. Resmi makamların kimi delilleri kararttığı ve soruşturmaya bilinçli bir biçimde engel olduğu ileri sürülüyor. Meksika hükümeti de vakanın soruşturmasında ağır davrandığı gerekçesiyle uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Ai Weiwei serginin açılışında yaptığı konuşmada konunun kendisini sadece bir sanatçı olarak değil insan olarak da harekete geçirdiğini belirtti. Ai "Birinin incindiğini, komşunun oğlunun bir daha asla geri dönmeyeceğini duyuyorsan ve hükümet dört yıl sonra konuyu hâlâ açıklığa kavuşturamıyorsa bu o zaman nasıl bir hükümettir? Nasıl bir toplumda yaşıyoruz biz" diye konuştu.

2011 yılında Çin hükümeti tarafından muhalif görüşleri nedeniyle tutuklanan ve 81 gün hapiste kalan Ai Weiwei bir süredir Berlin'de yaşıyor. Ai Weiwei legoyu "demokratik" bir araç olarak olarak gördüğünü ve bu yüzden malzeme olarak eserinde kullanmayı tercih ettiğini söyledi. Legonun herkesin kullanabildiği, herkesin bildiği bir obje olduğunu söyleyen Çinli sanatçı tek tek lego parçalarının piksel izlenimi vermesinin de hoşuna gittiğini söyledi.

dpa, AFP, rtr / EC, ÖA

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