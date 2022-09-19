AİHM'e İrlandalı kadın başkan

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) yeni başkanı İrlandalı Siofra O'Leary oldu.

AİHM tarafından yapılan açıklamada Kasım ayında, İzlandalı Robert Spano'nun yerine başkanlık görevini üstlenecek olan O'Leary'nin bu göreve gelen ilk kadın olacağı kaydedildi.

O'Leary, Avrupa Konseyi bünyesindeki AİHM'de Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Siofra O'Leary'nin görev süresinin en az üç yıl olacağı açıklandı.

İrlanda Dublin'de doğan 53 yaşındaki Siofra O'Leary, 2015 yılından bu yana Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yargıç olarak görev yapıyor. Bu yılın Ocak ayından beri de AİHM'nin başkan yardımcılığı görevini sürdürüyor.

O'Leary'nin sorumlulukları arasında temsil görevlerinin yanı sıra, hassas davaların ele alındığı Büyük Daire Başkanlığı da yer alıyor.

Fransa'nın Strasbourg kentinde bulunan AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uyumu sağlamak amacıyla 1959 yılında Avrupa Konseyi üyesi ülkeler tarafından kuruldu. Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde tanınan hakların ihlal edilmesine ilişkin bireysel başvuruların yanı sıra, toplu davalar ve devletlerin şikayetlerini ele alıyor.

İç hukuk yolları tükendiğinde, ilgili kişiler şikayetleri ile doğrudan AİHM'ne başvurabiliyor. Mahkeme tarafından verilen kararlar ilgili devletler için bağlayıcı oluyor.

AFP/TY,BK