AİHM'den Kırım kararı

AİHM, Ukrayna tarafından Rusya'nın, Kırım'da insan hakları ihlallerinde bulunduğu suçlamasıyla yaptığı başvuruyu karara bağladı. Mahkeme, Rusya'yı Kırım'daki "sistematik insan hakları ihalleri" nedeniyle suçlu buldu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Rusya'yı 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'da "sistematik insan hakları ihlalleri" nedeniyle suçlu buldu. Salı günü Strasbourg'da verilen kararda AİHM yargıçları, Rusya'nın Kırım'da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde düzenlenen yaşam hakkı, özgürlük ve güvenlik, adil yargılanma, düşünce özgürlüğü, inanç ve basın özgürlüğü ile insanlık dışı, küçültücü muamele yasağı maddelerini ihlal ettiğine hükmetti.

Ukrayna hükümetinin yaptığı başvuruda Rusya'ya yönelik "yasa dışı tutuklamalar", "Rus olmayan medyanın bastırılması" ve "tazminatsız kamulaştırma" gibi suçlamalar yer alıyordu.

Ukrayna, Rusya'nın Şubat 2014'ten bu yana Kırım Yarımadası'nda insan haklarını defalarca ihlal ettiğini iddia ediyor. Uluslararası hukuku ihlal ederek Ukrayna'nın Kırım bölgesini ilhak eden Rusya o dönemden beri uluslararası kamuoyu gözünde işgalci güç pozisyonunda.

Ukrayna, Rusya'nın hukuka aykırı gözaltı ve gözaltında kötü muamele yapmakla, Ukrayna medyasını sansürlemekle ve okullarda Ukrayna dilinin yasaklamakla suçluyor.

Rusya uzun zaman önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını tanımayacağını açıklamıştı. Rusya aynı zamanda Ukrayna'ya karşı tutumu sebebiyle Avrupa Konseyi'nden ihraç edilmişti. Ancak mahkeme ihraçtan önce meydana gelen olaylarla ilgili hala karar verme yetkisine sahip.

AFP, dpa / EÇ, BÖ

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