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Fotoğraf: Reuters/V. Kessler
Hukuk ve AdaletTürkiye

AİHM "FETÖ'cü yargıçlar" davasında Türkiye'yi mahkum etti

10 dakika önce

2017'de "FETÖ" üyesi oldukları gerekçesiyle 10'ar yıl hapis cezasına çarptırılan iki eski yargıcın AİHM'de açtığı dava sonuçlandı. Türkiye eski yargıçlara 5'er bin euro tazminat ödeyecek.

https://www.dw.com/tr/ai%CC%87hm-fet%C3%B6c%C3%BC-yarg%C4%B1%C3%A7lar-davas%C4%B1nda-t%C3%BCrkiyeyi-mahkum-etti/a-63105472

Türkiye'de 2017 yılında "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütü" üyesi oldukları gerekçesiyle 10'ar yıl hapis cezasına çarptırılan eski hakimler Metin Özçelik ve Mustafa Başer'in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) açtıkları davada karar açıklandı.

İki eski hakim, "Paralel Yapı" soruşturmaları kapsamındaki tutukluların tahliyesini kararlaştırdıkları için meslekten ihraç edilmiş, Yargıtay 16. Ceza Dairesinde yargılandıkları davada, "terör örgütü üyeliği" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarından 10'ar yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

"Özgürlük ve güvenlik hakkı" ihlali

Özçelik ve Başer, AİHM'e yaptıkları başvuruda yargılama öncesi tutukluluk hallerinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) "özgürlük ve güvenlik hakkı" ile ilgili 5'inci maddesinin 1'inci, 3'üncü ve 4'üncü fıkralarıyla 7'inci ve 10'uncu maddelerinin ihlali anlamına geldiğini savunmuştu.

AİHM kararında, başvurucuların tutukluluk hallerinin 5'inci maddenin "Herkes özgürlük ve güvenlik hakkına sahiptir. Aşağıda belirtilen haller dışında ve yasanın öngördüğü usule uygun olmadan hiç kimse özgürlüğünden yoksun bırakılamaz" şeklindeki 1'inci fıkrasını ihlal ettiğine hükmetti. Mahkeme, 1 'inci fıkranın (c) bendindeki "Kişinin bir suç işlediğinden şüphelenmek için inandırıcı sebeplerin bulunduğu veya suç işlemesine ya da suçu işledikten sonra kaçmasına engel olma zorunluluğu kanaatini doğuran makul gerekçelerin" bulunmadığına da hükmetti.

AİHM, Türkiye'yi, başvuruculara 5'er bin euro manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

DW/BK,EC

 

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