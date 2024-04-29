AİHM bin ByLock başvurusunu daha Ankara'ya iletti

AİHM, bin ByLock dava başvurusunu daha görüş (savunma) için Türk hükümetine tebliğ etti.

Merkezi Fransa'nın Strasbourg kentindeki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), ByLock kullandıkları gerekçesiyle "terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanıp çeşitli cezalara mahkum edilen bin kişinin daha dava başvurusunu beş dosya halinde görüş amacıyla Ankara'ya tebliğ ettiğini bildirdi.

Başvurular, "hak ihlali" temelinde Ankara'ya karşı dava açmak için yapılmıştı. AİHM Aralık 2023'te iki bin başvuru daha tebliğ etmişti. Mahkeme gündeminde 8 binden fazla ByLock dosyası bulunuyor.

Dava başvuruları, 2019-2023 yılları arasında AİHM gündemine taşınmış şikayetlerden oluşuyor. Başvurucular, haklarındaki mahkumiyet kararlarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) adil yargılanma hakkıyla ilgili 6'ncı ve kanunsuz ceza olamayacağını düzenleyen 7'nci maddelerini ihlal ettiğini savunuyor.

Yüksel Yalçınkaya davasındaki emsal karar

AİHM, ByLock kullanımına ilişkin davalarla ilgili pilot kararını (Yüksel Yalçınkaya davası) 26 Eylül 2023 tarihinde açıklamış, AİHS'nin 6 ver 7'nci maddelerine ek olarak toplantı ve örgütlenme özgürlüğüyle ilgili 11'inci ve kararların bağlayıcılığı ve infazıyla ilgili 46'ncı maddelerinin ihlal edildiğine hükmetmişti.

Eylül 2016'da tutuklandıktan sonra yargılanan eski öğretmen Yüksel Yalçınkaya, ByLock uygulaması kullandığı gerekçesiyle "FETÖ/PDY adlı silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edilmişti. AİHM, Yalçınkaya kararında, Türk hükümetinin yargılanma haklarına getirilen kısıtlamaları yeterince gerekçelendirmediği ve yargılamanın adil şekilde yürütülmediği sonuçlarına varmıştı.

Pilot dava kararında, ByLock yargılamalarında yasaların aşırı geniş ve keyfi yorumlandığı ve mahkemelerin bu yargılamalardaki genişletici ve öngörülemez yorumunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 7'nci maddesinin keyfi soruşturma, mahkumiyet ve cezalandırmaya karşı etkili güvenceler sağlama amaç ve hedefine aykırı olduğu sonucuna varılmıştı.

KK/HS/HT

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