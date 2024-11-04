Ahmet Türk: Kayyum kararı halk iradesine ipotek

Mardin Büyükşehir Belediye başkanlığından alınarak yerine kayyum atanan 82 yaşındaki Ahmet Türk, kayyum kararını halk iradesine ipotek olarak değerlendirdi.

DW Türkçe'ye konuşan Ahmet Türk, hukuksuzluk ve adaletsizliğin halen devam ettiği bir süreci yaşadıklarını belirterek "Gün geçtikçe hem halk iradesini ipotek altına alma hem de Kürt siyasetini sindirmeye, susturmaya yönelik bir baskı politikasının yürütüldüğünü görüyoruz. Biz bugüne kadar bu ülkede onurlu bir barışın sağlanması, demokratik bir cumhuriyetin oluşması için mücadele ettik. Bizim amacımız Türkiye'de bütün halkların ortak demokratik değerlerde buluştuğu bir süreci yakalamaktır. Ama gördüğünüz gibi bir sindirme, bir susturma politikasının devam ettiğini görüyoruz" dedi.

Mardin'in seçilmiş Belediye Başkanı Ahmet Türk Fotoğraf: Kivanc El/DW

Kürt siyasetinin önemli isimlerinden biri olan Ahmet Türk, geçen hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte Şanlıurfa'da Şenyaşar ve Yıldız ailelerinin barışma törenine katılmıştı. Bugün ise yüzde 57 oyla seçildiği belediye binasına girmesine izin verilmeyen Ahmet Türk, yaşadığı durumu "Demokrasinin olmadığı bir yerde tamamen demokrasiden uzaklaşan yönetimin bugün halen sindirme, teslim alma politikasıyla siyaset yaptığını görüyoruz" diye açıkladı.

Demokratik ve özgür bir gelecek için mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Türk, şunları söyledi:

"Bizim siyasetimizin amacı bu ülkede onurlu bir barışı sağlamak, halkların özgür ve eşit yaşadığı bir geleceği yaratmakla ilgiliydi. Maalesef tahammülsüzlük bugün bu boyutlardadır. Bu siyasetin sadece Kürtlere değil, bütün Türkiye halklarına karşı olduğunu, halkları demokrasiden uzaklaştırıldığını görüyoruz. Sonuç olarak gelecekle ilgili hayallerimizi diri tutmak için mücadeleye devam edeceğiz."

Ahmet Türk ne demek istedi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili çağrısından sonra Türkiye'de yeni bir çözüm süreci tartışmaları başlamıştı. Bu tartışmanın gölgesinde kayyum atamaları şaşkınlık yarattı. Türk, sabah Halk TV'ye yaptığı açıklamada kayyum atamalarının görüşmelerden beklenen sonuç alınamadığı için yapıldığını düşündüğünü belirtmişti.

Bu açıklamasını hatırlatarak ne demek istediğini sorduğumuz Ahmet Türk, "Yapılan görüşmelerden istedikleri sonucu alamadıklarını düşünüyorum. Bu bir tahmin onu söyleyeyim. Bu konuda bir bilgiye sahip değilim. Ama bir siyasetçi olarak insan yorumunu yapar ve tahminleri yürütür. Bu benim tahminim" yanıtını verdi.

Serra Bucak: Bir arada yaşama umuduna darbe

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı binası önünde bu sabah çok sayıda partili, belediye çalışanı ve vatandaş toplandı. DEM Partili diğer belediye başkanları ve siyasetçiler de destek için Mardin'e geldi. Kente gelen siyasetçilerden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak, DW Türkçe'ye açıklamasında 2016 ve 2019 yıllarındaki kayyum atamalarını hatırlatarak 2024 seçimleri öncesi kayyumların durdurulması için çağrı yaptıklarını söyledi.

Diyarbakır Belediye Başkanı Serra Bucak Fotoğraf: ANKA

Buna rağmen Hakkâri ile başlayan kayyum kararının Esenyurt ve ardından üç belediye ile devam ettiğini kaydeden Bucak, kayyum uygulamasını Türkiye halklarının bir arada yaşama umuduna darbe olarak nitelenirdi.

Bucak, "Kimse sanmasın ki burayla bitecek, burayla son bulacak. Kürtlerin seçildiği belediyelerde yerel yönetimi sürdürme şansı tanınmazsa bu çok kısa sürede Türkiye'nin her tarafına yayılacak. Kürt halkının kayyum atanan belediyelerini yalnız bırakmasınlar. Bu yalnızlığın sonunda onlara da bir pay düşecektir elbette" dedi.

Destek çağrısı yapan Bucak, sözlerini "Halkımızla birlikte bulunduğumuz her yerde direneceğiz" dedi.

İlk kayyum 2016'da atanmıştı

Kürt siyasetinin kazandığı belediyelere toplu olarak ilk kayyum ataması 2016 yılında yapılmıştı. HDP 2019 seçimlerinde ise tüm belediyeleri geri almayı başarmış, ancak kısa bir süre sonra belediyelerin çoğuna yeniden kayyum ataması yapılmıştı.

31 Mart 2024 seçimlerine DEM Parti ile giren Kürt siyaseti kayyum atanan belediyelerin tamamını yine geri aldı. 2024 yerel seçimlerinden kısa bir süre sonra ilk kayyum atanan kent de Hakkâri oldu.

Kayyum uygulaması geçen hafta CHP'ye de sıçradı. CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin seçilmiş başkanı Ahmet Özer görevden alınarak yerine kayyum atandı.

Ahmet Türk'e Mardinlilerden destek

Bugün kayyum atanan belediyelerden en büyüğü DEM Parti'nin yüzde 57'den fazla oy oranıyla kazandığı Mardin Büyükşehir Belediyesi. Ahmet Türk 2016, 2019 ve 2024 seçimlerini hayli yüksek oy oranlarıyla kazanmış ve üç kez Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Daha önce de iki kez yerine kayyum atanan Ahmet Türk, bugün üçüncü kez görevden alındı.

Görevden alındığına dair karar Belediye Başkanı Ahmet Türk'e saat 05.00 sıralarında kapısını kalan bir polis tarafından tebliğ edildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin önünde güvenlik önlemleri alındı Fotoğraf: Felat Bozarslan/DW

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun kararın tebliğ edildiği saatlerde yoğun güvenlik önlemleri altında belediye binasına gitti ve görevi devraldı. Bu sırada çevik kuvvet ekipleri Mardin Büyükşehir Belediyesi ve MARSU binasının etrafını bariyerlerle kapattı. Polis bu sırada belediye binasını giriş ve çıkışlara kapattı. Kararın ardından makamına gelen Ahmet Türk de belediye binasına alınmadı.

Bunun üzerine çalışma arkadaşları ile birlikte belediye önünde bekleyen Ahmet Türk'e bazı partililer ve vatandaşlar da destek verdi.

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