Ahmet Kural’ın "iftiraya uğradım" sözlerine tepki

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'na fiziksel şiddet uygulamakla suçlanan oyuncu Ahmet Kural, Pazartesi günü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi.

Kural, ifadesinin tamamlanmasının ardından avukatıyla birlikte adliye önünde yaptığı açıklamada, "Türk adaletine güvendiğini" söyledi. Kural, "Böyle bir konuyla adım anıldığı için herkesten çok özür diliyorum. Asılsız iftira, yargısız infaz yapanlara şunu söylüyorum; haksız olmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır" diye konuştu.

Kural, basın mensuplarına konuştuğu esnada sözleri protesto ıslıklarıyla bölündü.

Oyuncunun "asılsız iftiraya uğradığını" öne sürmesine sosyal medyada da özellikle kadın hakları savunucularından tepki geldi:

Ahmet Kural'ın kadın avukatı Sibel Aydın da eleştirilere hedef oldu:

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, beraber yaşadığı Kural'dan kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Gençoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müşteki sıfatıyla verdiği ifadenin ardından 38 yaşındaki şarkıcının gazetecilere konuşan avukatı Rezan Epözdemir, "evde yaşanan bir darp, cebir, psikolojik şiddet, hakaret ve tehdit eksenli bir soruşturma" olduğunu söylemişti.

Şarkıcının sosyal medya hesabından gördüğü şiddette ilişkin yayınladığı açıklamanın ardından Sıla‘ya destek mesajları yağmıştı.

DW/SÖ,GA

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