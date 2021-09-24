 Ahmet Arif’in dizelerine 50 bin TL tazminat cezası | Türkiye | DW | 24.09.2021

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Türkiye

Ahmet Arif’in dizelerine 50 bin TL tazminat cezası

Erdoğan’ı şiirle eleştiren avukatın tazminat cezası iki katına çıkarıldı. Mahkeme "faşizm", "diktatörlük" gibi ifadeleri ağır eleştiriden sayarken "engerek" ve "çiyan" benzetmesini hakaret olarak değerlendirdi.

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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, şair Ahmet Arif’in “Bunlar, Engerekler ve çıyanlardır” dizelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafıyla birlikte paylaşan avukat İsmet Hancı’nın 50 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

Karikatürist Musa Kart’ın Penguen dergisinin kapağına taşınan “Tayyipler Alemi” karikatürü davasının bir benzeri İstanbul’da görüldü. Şair Ahmet Arif’in “Diyarbekir Kalesinden Notlar ve Adiloş Bebenin Ninnisi” şiirinden alıntı yaparak paylaşım yapan Avukat İsmet Hancı, Erdoğan’ı yılana benzettiği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'na 25 bin TL tazminat ödemeye mahkûm edilmişti. Şiirdeki "Bunlar, Engerekler ve çıyanlardır” ifadesinin Erdoğan’ın fotoğrafıyla paylaşılmasının hakaret olduğunu belirten İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, tazminat miktarını 50 bin TL’ye çıkardı.

Antalya’da avukatlık yapan İsmet Hancı, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a farklı zaman dilimlerinde siyasi eleştirilerde bulundu. Hancı, paylaşımlarında “kaçaksaray”, “AKP faşizmi”, “Tayyip diktatörlüğü”, “Diktatör Tayyip” ifadelerini kullandı.

Avukat Hancı, başka bir mesajında ise Erdoğan’ın fotoğrafına vererek, Ahmet Arif’in “Diyarbekir Kalesi’nden notlar” şiirindeki “Bunlar, engerekler ve çiyanlardır, bunlar özgürlüğümüze ve ekmeğimize ve kardeşliğimize el koyanlardır, tanı bunları tanı da büyü” dizelerini yazdı.

Erdoğan’ın avukatları, bu paylaşımların kişilik hakkı ihlali olduğunu belirterek, Hacı’ya 100 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

"Faşizm" ve "diktatörlük" ağır eleştiri sayıldı

İstanbul Anadolu 8. Asliye Hukuk Mahkemesi, Hancı’yı 25 bin TL tazminat ödemeye mahkûm etti. Mahkeme, Hancı’nın “Faşizm, diktatörlük” gibi ifadelerini ağır eleştiri olarak kabul etti. Tazminatın gerekçesi ise Ahmet Arif’in şiirindeki paylaşımlara dayandırıldı. Mahkeme, engerek ve çiyan denilerek Erdoğan’ın "hayvana” benzetilmesinin eleştiri olamayacağını, davacının kişilik haklarına saldırı olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatları, tazminatı yetersiz bularak, kararı istinafa taşıdı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, tazminat miktarını 50 bin TL’ye çıkardı. Kararda, Ahmet Arif’in şiirindeki paylaşımla Erdoğan’ın yılana benzetildiği belirtilerek, ifade özgürlüğünün sınırsız olmadığı, başta siyasiler olmak üzere ifade özgürlüğünün kişilerin itibarına zarar verecek boyutlara ulaşmaması gerektiği savunuldu.

Kararda, 50 bin TL’lik tazminat miktarının, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olduğu vurgulandı.

Avukat Hancı, kararın ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu belirterek, Yargıtay’a başvurdu.

Alican Uludağ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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