 Ahmet Altan yeniden gözaltına alındı | TÜRKİYE | DW | 12.11.2019

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TÜRKİYE

Ahmet Altan yeniden gözaltına alındı

Geçen hafta tahliye edilen Ahmet Altan'ın hakkında yeniden yakalama kararı çıkması sonrasında tekrar gözaltına alındığı bildirildi.

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Gülen yapılanmasının medya ayağına yönelik davada 4 Kasım'da tahliyesine karar verilen ve aynı gece cezaevinden serbest bırakılan Ahmet Altan yeniden gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Ahmet Altan, İstanbul Göztepe'deki evinde gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararının kaldırılmasına ilişkin 6 Kasım'da itiraz etmişti. Sabah gazetesi, itirazı değerlendiren İstanbul 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin Altan'ın tahliye edilmesine yönelik kararı kaldırdığını ve Altan hakkında yakalama kararı çıkarttığını bildirmişti.

Ahmet Altan'ın avukatı Figen Albuga Çalıkuşu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Altan'ın gözaltına alındığını doğruladı. 

Çalıkuşu diğer paylaşımlarında savcının Altan'ın tahliyesine yaptığı itirazın yasal olmadığını belirterek, 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin saat 17'de itirazı karara bağladığını, ancak ısrarlarına rağmen kararı kendisine vermediğini belirtti. Çalıkuşu 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının dün atandığını söyledi ve "Ve kararı gene medyadan öğrendik! Hukuk betonlar altına gömüldü!" dedi.

Avukat Veysel Ok da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Aynı davadan iki kez serbest kalıp yine aynı davadan iki kez tutuklanmayı hukuken açıklamaya çalışmayın. İntikam alıyoruz diyin bitsin" tepkisini gösterdi.

Ok,"Biz bu hikayeyi soruşturma aşamasında da görmüştük. Sulh ceza hakimliği tahliye etmiş sonra itirazla tutuklanmıştı. Şimdi 3 yıl sonra yine tahliyesine tahammül edemediler. Bu hukukun katlidir. Bu zulm/hukuksuzluk sadece Altan'a değil herkese yapılmıştır" paylaşımında bulundu.

"FETÖ/PDY" medya yapılanmasına ilişkin geçen hafta Pazartesi günü görülen davada tutuklu sanıklardan Nazlı Ilıcak, "örgüte yardım" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına, Ahmet Altan ise "örgüte yardım" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış, tutuklu bulundukları süre göz önüne alınarak her ikisinin de tahliyelerine karar verilmişti.

DW/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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