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İstanbul 2'inci Bölge milletvekili adayı Ahmet Şık
İstanbul 2'inci Bölge milletvekili adayı Ahmet ŞıkFotoğraf: Anka
PolitikaTürkiye

Ahmet Şık ve TİP, HDP ve Kürtlerden özür diledi

2 saat önce

TİP milletvekili adayı Ahmet Şık, HDP ve Kürtlere yönelik sözleri nedeniyle özür diledi. TİP de Ahmet Şık'ın sözlerinin partinin görüşünü yansıtmadığını bildirdi.

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul 2'inci Bölge milletvekili adayı Ahmet Şık  Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Kürtler hakkındaki sözlerinin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine özür diledi.

Ahmet Şık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Konuyu, olayı, olaydaki kişileri ve bağlamını açıklamaya çalışmadan, fikrimi, kastımı ve duygumu yansıtmayan bu sözler nedeniyle kırdığım tüm HDP'li dostlarımdan ve Kürt halkından, TİP'li yoldaşlarımdan içtenlikle özür diliyorum" dedi.

Şık, 14 Mayıs seçimlerine kadar "yegane çabam, barış ve kardeşlik arzumuza zarar vermemek, ittifakımızda cisimleşen umutlara gölge düşürmemek olacak" ifadesini kullandı. 

TİP: Partimizin görüşünü yansıtmıyor

HDP ile birlikte Emek ve Özgürlük İttifakı'nda yer alan TİP de gelen tepkiler üzerine dün gece bir açıklama yaparak, Şık'ın sözlerinin partinin görüşünü yansıtmadığını bildirdi ve özür diledi.

TİP, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada "İstanbul Milletvekilimiz Ahmet Şık'ın bugün kamuoyuna yansıyan sözleri partimizin görüşlerini yansıtmadığı gibi vekilimizin bugüne dek koruduğu mücadele kimliği açısından da talihsiz ve kastını aşan ifadeler içermektedir" ifadelerini kullandı.

TİP açıklamasını şöyle sürdürdü: "Bu sebeple, Başta HDP'li dostlarımız olmak üzere ittifak güçlerimizden, Kürt halkından, sol kamuoyundan ve tüm yurttaşlarımızdan özür diliyoruz. Barış ve kardeşlik için sürdürdüğümüz mücadeleden ve dayanışmamızdan asla vazgeçmeyeceğiz."

Ahmet Şık'ın sözleri

Ahmet Şık'ın seçim çalışması sırasında bir vatandaş ile sohbetine dair görüntüler, Ülke TV'de yayınlanmasıyla kamuoyuna yansımıştı. Görüntülerde, vatandaşın "O kadar sert ve sekter biri vardı ki HDP tabanında" şeklindeki sözlerine Ahmet Şık'ın, "Hâlâ var. Bak Selahattin (Demirtaş) bugün canımıza okumuş, güya aynı ittifaktayız… Selahattin'i çıkar HDP'den, ortada HDP kalmıyor" şeklinde yanıt verdiği duyuluyor. Görüntülerde Şık, vatandaşın "Hasip Kaplan, Sırrı Süreyya Önder'e "Sakın bir Türk'ü bu partinin başına geçirmeyin" sözlerine de "Maalesef. Ben de bundan rahatsızım zaten. Bu ülkenin Türk faşisti var, bir de Kürt faşistiyle uğraşamam" ifadesiyle karşılık veriyor.

DW / JD,ET

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