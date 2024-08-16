Ahmet Şık ve Alpay Özalan'a kınama cezası verildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay milletvekili olarak seçilen Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin TBMM sürecini "yok hükmünde" saymasının ardından toplanırken, görüşmelerin başında çıkan kavgada kan aktı.

Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine karşı yapılan başvuruları 22 Şubat 2024 tarihinde karara bağlayan AYM, bu kararının ayrıntısını gerekçesiyle birlikte 1 Ağustos'ta Resmi Gazete'de açıklamıştı.

Bu kararla birlikte Can Atalay'ın hukuki durumu yeniden değişirken gözler de TBMM'deki sürece çevrilmişti.

AYM'nin gerekçeli kararının ardından muhalefet partileri TBMM'ye olağanüstü toplantı dilekçesi sunarken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Genel Kurulu Cuma günü saat 14:00'te toplantıya çağırmıştı.

Genel Kurul bugün daha önce Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararını okutan TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ başkanlığında açıldı.

Genel Kurul'u, CHP'li Gülizar Biçer Karaca'nın yönetmesi bekleniyordu. Ancak Kurtulmuş, olağanüstü oturumu Bozdağ'ın yönetmesini istedi.

Muhalefet partileri tam kadro oturuma katılır ve yeterli yoklama sayısı olan 200'e ulaşırken, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) oturuma hiç katılmadı. AKP ise yoklama yapıldığı sırada dışarda kuliste bekledi. AKP'li vekiller yoklama sayısına ulaşıldığının anlaşılması üzerine Genel Kurul'a girdi.

İlk anlarda kavga çıktı

Oturumun açılmasının ardından usul tartışmaları ve yapılan ilk konuşmalar sırasında TİP Milletvekili Ahmet Şık söz aldı.

Şık'ın kürsüye gelerek konuşmasına "Sizde hiç utanma, haysiyet yok. Hakikat her zaman acıtır" sözleriyle başlaması üzerine AKP sıralarından tepki geldi. AKP'li vekillerin kürsüye yürümesinin üzerine Bozdağ oturuma 15 dakika ara verdi.

Aranın ardından Bozdağ kürsüde kullanılan ifadelerde dikkat edilmesi uyarısını yapmasının ardından Şık'a yeniden söz verdi.

"Can Atalay'a terörist demeniz şaşırtıcı değil"

Tekrar kürsüye çıkan Ahmet Şık şunları kaydetti:

"Usül tartışması yaşandı ama burada usülü konuşmaya hiç gerek yok. Çünkü anayasasızlığın hüküm sürdüğü, kanunsuzluğun teamül haline geldiği bu ülkede size mevzuat anlatacak falan değilim. Din şarlatanlığınıza, göstermelik milliyetçiliğinize kanan, hırsızlığınızı, hukuksuzluğunuzu görmezden gelenleri makbul vatandaş olarak gören sizlerden en çok duyduğumuz söz, vatan haini, bölücü, hain, FETÖ'cü, terörist. Sizden olmayan herkese terörist dediğiniz için Can Atalay'a da terörist demeniz hiç şaşırtıcı değil. Ama herkes bilsin bu ülkenin en büyük terör örgütü hanedanlık ile devlete çöken işte bu sıralarda oturanlardır. Hepinizin toplamının bu ülkeye faydası, bir Can Atalay kadar etmez."

Şık’ın bu sözleri Genel Kurul’daki tansiyonu yeniden artırırken, Meclis İdari Amiri AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan AKP sıralarından gelerek Şık'a saldırdı. Özalan'ın sert bir şekilde Şık'a müdahale etmesi ve boğazını sıkması üzerine Şık yere düştü. Bunun üzerine tüm milletvekilleri kürsünün olduğu yere gelerek birbirine girdi.

Kavga sonucunda TİP Milletvekili Şık, CHP Milletvekili Okan Konuralp ve DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit yaralandı. Yaralıların durumu çok ağır değilken, bununla birlikte kaşı açılan ve yaralar alan bazı vekillerden kan aktığı ve kürsünün yanındaki beyaz merdivenlere sıçradığı gözlendi.

Bu olaylar yaşanırken oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Bozdağ ise divanı terk etti. Oturuma ise 45 dakika daha ara verildi.

Verilen uzun aranın ardından genel kurulu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açtı. Kurtulmış partileri temiz bir dil kullanmaya ve temiz davranış göstermeye çağırdı. Kurtulmuş Ahmet Şık ve Alpay Özalan'a kınama cezalarını oylattı. Her ikisi de kabul edildi.

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, AKP sıralarına hitaben sarf ettiği sözleri gerekçe gösterilerek TBMM İçtüzüğü'nün 163. maddesi uyarınca, kürsüdeki konuşması sırasında Ahmet Şık'a saldıran AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise TBMM İçtüzüğü'nün 160. maddesi uyarınca kınama cezasına çarptırıldı

Özgür Özel: Utanç verici bir durum

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel olayla ilgili olarak "Meclis sözün söyleneceği yer. Mecliste kan akmaya başlıyorsa vatandaş ne yapacak" değerlendirmesini yaptı.

Olayı "utanç verici" olarak niteleyen Özel "Bu duruma Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un en acil şekilde müdahale etmesi gerekiyor. Sözlerin havada uçuşacağı bir yerde yumruklar uçuşuyor, tekmeler uçuşuyor. Yerlerde kan var. Kadınlara vuruyorlar. İnanılmaz derecede utanç içindeyim bu duruma şahit olduğum için. Sayın Numan Kurtulmuş'u derhal tüm siyasi partilerin genel başkanlarını, kadın grup başkanlarını toplantıya çağırmaya davet ediyorum. Bu, gerçekten meclis açısından taşınabilecek bir yük olmaktan çıktı. Meclis İdare Amirinin milletvekiline yumruk attığı, kadına şiddet uyguladığı bir haldeyiz. Olacak iş değil" dedi.

DEM Parti: En sert biçimde kınıyoruz

DEM Parti'den de Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan yumruklu kavgaya ilişkin olarak açıklama geldi. Açıklamada "Hukuk tanımayan, AYM kararlarını uygulamayan ve Meclis’i şiddet arenasına çeviren AKP'li vekiller yine vandallıkta sınır tanımıyor" denilen açıklamada, "Sayısal üstünlüğüne güvenerek muhalif milletvekillerine saldıran ve Grup Başkanvekilimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit'in kaşını yaran bu saldırganlığı en sert biçimde kınıyoruz. Hiçbir saldırı bizi halk için siyaset yapmaktan ve hakikatleri savunmaktan alıkoymayacak!" denildi.

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