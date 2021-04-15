 Ahmet Şık Türkiye İşçi Partisi’ne katıldı | TÜRKİYE | DW | 19.04.2021

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TÜRKİYE

Ahmet Şık Türkiye İşçi Partisi’ne katıldı

Bağımsız milletvekili Ahmet Şık, Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) katıldığını duyurdu. "İnat, daima kazanır" diyen Şık, açıklamasında TİP’e katılım çağrısı da yaptı.

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Gazeteci ve bağımsız milletvekili Ahmet Şık, Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) katıldığını açıkladı. Şık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dostlarım, bugün memleketteki hava bir yandan tüm kasvetiyle üzerimize çöküp karamsarlığımızı derinleştirirken, diğer yandan hepimizi, yeniden, ısrarla bir inada çağırıyor" ifadelerini kullandı. "İnat, daima kazanır" diyen Şık, "Sınırları baştan çizilmiş oyunları, denenmiş çıkmazları ortadan kaldıracak, umudu canlandıracak ve yarını hep birlikte kuracak bir ortak inada ihtiyacımız var" diye yazdı.

Şık açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Herkesin aynılaştırıldığı, aynılaşmak zorunda bırakıldığı bir dikta rejiminden kurtulmayı dileyenleri çaresizliğe itenlere mecbur değiliz. Emekte, eşitlikte, barış, demokrasi ve özgürlükte inat etmekten yılmayanlar, korkmayanlar, asla aşağı bakmayanlar olarak bizler, yalnız değiliz. Ve bugün buradaysak ve 'varız' diyorsak, yaşamaya devam ettiğimizi söylüyorsak çaresiz hiç değiliz."

Şık, "Buraya, bir inanç bir inat koydum. Tut ki unuttun, tekrar bak, o inat neyse sen osun" sözleriyle paylaştığı açıklama metninde yeni partisine katılım çağrısı da yaparak, "Çocuklarımızın düşlerini gerçek kılacağımız bir hayata inanan sizleri de inadımıza ortak olmaya, Türkiye İşçi Partisi'ne katılmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

HDP'den istifa etmişti

Eski HDP İstanbul Milletvekili, 4 Mayıs 2020'de partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. İstifa kararını Twitter üzerinden açıklayan Şık, "Eş başkanlarımızı tenzih ederek, parti yönetiminde bulunan hakim bir anlayışın HDP'nin gücü, anlamı ve değerleri hilafına demokratik teamüllerden uzak tutumlarında ısrarları nedeniyle HDP'den istifa ettim" demişti. İstifa kararının bireysel bir politik tutumun yansıması olduğunu vurgulayan Şık, herhangi bir komplo teorisine itibar edilmemesini temenni ettiğini yazmıştı.

DW/SÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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