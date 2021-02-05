Ahmet Şık hakkında "Boğaziçi" fezlekesi

Ahmet Şık HDP’den istifa etti

İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, HDP’den istifa ettiğini açıkladı. HDP, kararın Şık’ın kendi takdiri olduğu değerlendirmesini yaptı. Şık'ın istifası ile HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 59'a düştü.