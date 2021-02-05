 Ahmet Şık hakkında ″Boğaziçi″ fezlekesi | TÜRKİYE | DW | 15.04.2021

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TÜRKİYE

Ahmet Şık hakkında "Boğaziçi" fezlekesi

Gazeteci kökenli bağımsız milletvekili Ahmet Şık hakkında Boğaziçi protestoları sırasında sarf ettiği sözler nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke düzenlendi.

Bağımsız milletvekili Ahmet Şık

Bağımsız milletvekili Ahmet Şık

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Boğaziçi eylemleri" sırasında sarf ettiği sözler nedeniyle bağımsız milletvekili Ahmet Şık’ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke düzenledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Şık'ın Boğaziçi Üniversitesi eylemleriyle ilgili açıklamalarını gerekçe göstererek, hakkında "suç işlemek için alenen tahrik"ten Şubat ayında soruşturma başlatmıştı. Şık'ın "Bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın" çağrısında bulunduğu iddia edilmişti.

Gazeteci  Ahmet Şık, 2018'deki genel seçimlerde Halkların Demokratik Partisinden (HDP) İstanbul milletvekili seçilmiş, 4 Mayıs 2020'de partide "demokratik teammüllerden uzak uygulamalar"ı gerekçe göstererek istifa etmişti.

DW/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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