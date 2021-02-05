Ahmet Şık hakkında "Boğaziçi" fezlekesi

Gazeteci kökenli bağımsız milletvekili Ahmet Şık hakkında Boğaziçi protestoları sırasında sarf ettiği sözler nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke düzenlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Boğaziçi eylemleri" sırasında sarf ettiği sözler nedeniyle bağımsız milletvekili Ahmet Şık’ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke düzenledi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Şık'ın Boğaziçi Üniversitesi eylemleriyle ilgili açıklamalarını gerekçe göstererek, hakkında "suç işlemek için alenen tahrik"ten Şubat ayında soruşturma başlatmıştı. Şık'ın "Bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın" çağrısında bulunduğu iddia edilmişti.
Gazeteci Ahmet Şık, 2018'deki genel seçimlerde Halkların Demokratik Partisinden (HDP) İstanbul milletvekili seçilmiş, 4 Mayıs 2020'de partide "demokratik teammüllerden uzak uygulamalar"ı gerekçe göstererek istifa etmişti.
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AİHM, Ahmet Şık'ın Cumhuriyet Gazetesi muhabirliği döneminde hukuki dayanağı olmadan 1 yıldan uzun süren tutukluluğu nedeniyle Türkiye'yi haksız buldu. Türkiye, 16 bin euro tazminata mahkum edildi.
İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, HDP’den istifa ettiğini açıkladı. HDP, kararın Şık’ın kendi takdiri olduğu değerlendirmesini yaptı. Şık'ın istifası ile HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 59'a düştü.