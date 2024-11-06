Ahmet Özer'in tutukluluğuna itiraz edildi

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) seçilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluğuna itiraz edildi.

CHP heyeti, Ahmet Özer'in kızı avukat Seraf Özer ve İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile birlikte Çağlayan Adliyesi’nde tutukluğa itiraz dilekçesi verdi.

CHP heyeti ve avukatlar, itiraz dilekçesinin ardından Çağlayan Adliyesi'nde açıklama yaptı.

CHP İçişleri Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan "Esenyurt'ta milletin iradesine siyasallaşan yargı yoluyla el konuldu" dedi.

Bakan, tutuklama sebeplerine değinerek, "Faik Kaplan tarafından yapılan para transferi diye bir konu var. Bunun bir kira ödemesi olduğu ortaya çıktı. Dekontları ile kira sözleşmesi ile dosyaya konuldu. Bir başka konu taziye görüşmesi, başsağlığı görüşmesi. Hepinizin malumu telefonunu bile başkasından aldığı bir şahsı annesinin rahmetli olması sebebiyle taziye için arıyor. Bir başka konu bir konser, Esenyurt'taki derneklerin bir araya gelerek yaptıkları kültür müdürlüğü ile ilgili bir festival. Ne sanatçının tespitinde belediye başkanının dahli var ne de bununla ilgili belediye kasasından bir lira ödenmiş. Buna rağmen orada atılan sloganlardan dolayı, kaymakamın açtığı, katıldığı bir festivalden dolayı bu da bir tutuklama gerekçesi yapıldı. Avukat arkadaşlarımız tüm bu tutuklama gerekçelerini ortadan kaldıran dilekçelerini verdiler" diye konuştu.

Ahmet Özer'in afişleri Fotoğraf: ANKA

"Toplumsal barış ancak hukuka saygıyla sağlanır"

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu da yaptığı açıklamada Türkiye'nin hukuka ihtiyacı olduğunu vurgulayarak "Toplumsal barış ancak hukuka saygı ile sağlanır" dedi.

Ahmet Özer'in kızı avukat Seraf Özer de şu ifadeleri kullandı:

"Yalnız olmadığımızı biliyoruz. Kendisi gayet iyi. Bir sıkıntısı yok. Ancak bu yaşananlar bir zul.. 40 yıldır bu devlete hizmet etmiş bir bilim insanını şafak operasyonu ile jet hızıyla tutuklamaları, sonrasında yaşananları gördüğümüzde trajikomik bir olay olduğunu görüyoruz. Bu vatandaşların hukuk devletine inancını yok etmiş bir yargı sistemidir. Ülkenin bu durumda olması yargının bu durumda olması umut ettiğimiz Türkiye hayalinden bizi uzaklaştırıyor. Ciddi bir algı operasyonu yapılıyor. Sorgu esnasında yöneltilen sorularda ilk önce hüküm verilmiş. İddialara karşı biz bütün somut delilleriyle açıklamalarımızı yaptık. Tamamen mesnetsiz bırakın tutuklanmayı isnat edilen suçun bile ne kadar haksız hukuksuz olduğunu ortaya koyuyor."

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırıldığını açıklamış ve Özer'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atanmıştı.

DW/ KA,EC

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?