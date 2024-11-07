Ahmet Özer'in tahliye talebine "gizli tanık" reddi

Terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanan ve görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna yapılan itirazın ret gerekçesi öğrenildi. Mahkeme karara gerekçe olarak soruşturmada bir gizli tanığın olduğunu ifade etti.

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi, gerekçede "...Gizli tanığın ifadesinde geçen eylemlerin zamanına göre yeni elde edilmesi nedeniyle toplanması gereken başkaca delillerin bulunması..." ifadelerine yer verdi.

Görevden alınan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in tutukluluğuna dün sabah itiraz edilmişti.

Özer'in avukatları tarafından verilen itiraz dilekçesi, Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne iletilmek üzere 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne sunulmuş, Özer için tahliye talep edilmişti.

Dilekçede, "Bir kişiyi suçlu ilan etmeden önce, onun özgürlüğünü kısıtlamak, hukuk sisteminin insan onuruna ve özgürlüklerine saygılı bir şekilde işlemesi gerektiği ilkesine aykırıdır" ifadeleri yer almıştı.

"Gizli tanığın ifadesindeki eylemler yeni elde edildi"

11. Asliye Ceza Mahkemesi itirazı aynı günün akşam saatlerinde reddetti. Mahkeme gerekçesinde soruşturma kapsamında gizli tanığın ifadesindeki eylemlerin yeni elde edildiğini belirtti.

Gerekçede şüphelinin üzerine atılı suç için kanunda öngörülen ceza miktarının alt ve üst sınırı karşısında tutuklulukta geçirdiği sürenin orantılı olduğu belirtildi.

Ne olmuştu?

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer 30 Ekim sabah saatlerinde Ekim'de "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı Özer'in görevden alındığını yerine Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un görevlendirildiğini duyurmuştu.

ANKA / EÇ, EC

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