AHK Başkanı: Türkiye'deki Alman şirketlerin yatırım ilgisi arttı

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TL’nin düşüşü devam ederken Alman şirketler, Türkiye’de ticari ortamı yatırım için olumlu değerlendiriyor. Kimi ekonomistlere göre ise mevcut koşullarda yatırımcının artan ilgisi bir başarı hikayesi olmaktan hayli uzak.
Kılıçdaroğlu ile Akşener, muhalefetin "altılı ekonomi masası" kurması konusunda anlaştı. Diğer dört muhalefet partisi de bu davete olumlu yaklaşıyor. Hedef, ekonomide sorunlara çözüm önerileri sunmak.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "Erdoğan ve şürekasının tek bir hedefi vardır, Türkiye'yi fakirleştirmek" dedi. "Sandığı getir kardeşim" diyen Kılıçdaroğlu "Erken seçim talebi, milletin talebidir" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ısrarıyla faizin son 3 ayda 4 puan indirilmesi, iş dünyasında büyüyen bir tepkiye neden oluyor. Hem özel sektör hem bankalar, yatırım yapmak bir yana yeni zararları nasıl aşacağını düşünüyor.
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