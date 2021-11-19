 AHK Başkanı: Türkiye′deki Alman şirketlerin yatırım ilgisi arttı | GÜNDEM | DW | 25.11.2021

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GÜNDEM

AHK Başkanı: Türkiye'deki Alman şirketlerin yatırım ilgisi arttı

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Multimedya Bölümü

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