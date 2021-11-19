AHK Başkanı: Türkiye'deki Alman şirketlerin yatırım ilgisi arttı

İş dünyası 'faiz' ısrarına bayrak açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ısrarıyla faizin son 3 ayda 4 puan indirilmesi, iş dünyasında büyüyen bir tepkiye neden oluyor. Hem özel sektör hem bankalar, yatırım yapmak bir yana yeni zararları nasıl aşacağını düşünüyor.