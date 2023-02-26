Ahbap ve Kızılay'dan çadır açıklaması

Kızılay'ın Ahbap'a çadır satışıyla ilgili iki taraftan da açıklama geldi. Ahbap satışı doğrularken, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ''Ahbap ve Kızılay'ın işbirliği ahlakidir, akılcıdır, yasaldır'' dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ahbap'ın Kızılay'dan çadır satın alındığı bilgisi, bölgede çok sayıda depremzedeye yardım eden Ahbap Derneği tarafından doğrulandı.

Haluk Levent'in kurucusu olduğu derneğin Twitter hesabından yapılan açıklamada 2050 çadır için sözleşme yapıldığı ve bu çadırların sonrasında deprem bölgesine gönderildiği belirtildi.

Açıklamada çadırlar için görüşmenin Kızılay'ın iştirakinde olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş ile yapılığı duyuruldu, 10 Şubat'ta yüklenen çadırların aynı gece dağıtıldığı belirtildi.

Kızılay'dan açıklama: Ahbap ve Kızılay'ın işbirliği ahlakidir

Çadır satışına ilişkin Kızılay'dan da açıklama Twitter üzerinden geldi. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, çadır satışı yapan şirketin Kızılay'ın 12 ay kesintisiz çadır üretimi yapan bir iştiraki olduğunu söyledi. İştirakin satışlardan elde ettiği geliri Kızılay'a aktardığını belirten Kınık, Ahbap'ın çadırları maaliyetine satın aldığı bilgisini paylaştı. Kınık, ''Ahbap ve Kızılay'ın işbirliği ahlakidir, akılcıdır, yasaldır'' dedi.

Kınık, şimdiye dek afet bölgesinde AFAD tarafından 337 bin 727 çadır kurulduğunu, ilave 100 bin çadırın da kurulmaya devam edildiğini söyledi.

Gazeteci Murat Ağırel, depremlerin 3'üncü gününde Kızılay'ın Ahbap'a 46 milyon TL'lik çadır satışı yaptığını bildirmişti.

DW/ÖA,MY