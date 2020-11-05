 AGİT seçim gözlemcileri Trump′a sert çıktı | DÜNYA | DW | 05.11.2020

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DÜNYA

AGİT seçim gözlemcileri Trump'a sert çıktı

ABD’deki 3 Kasım seçimlerini izleyen AGİT gözlem heyeti, Trump'ı Amerikan halkının seçim sistemi ve demokratik kurumlarına güvenini baltalamakla suçladı.

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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) seçim gözlem heyeti üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık seçimlerine ilişkin hile iddiasına sert eleştiriler yöneltti.

ABD’deki 3 Kasım başkanlık seçimlerini Pensilvanya'da izleyen AGİT gözlem heyeti üyesi Büyükelçi Urszula Gacek, "Trump yaptığı açıklamayla seçmenin seçim sürecine olan güvenini baltaladı" diye konuştu.

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"Güven yeniden tesis edilmeli"

DW'nin sorularını yanıtlayan Gacek, "Pensilvanya'da tek bir olaya dahi rastlamadım" derken mektupla verilen oylarla ilgili işlemlerde de sistematik bir usülsüzlük ya da suistimale tanıklık etmediklerini vurguladı.

Büyükelçi Gacek, Trump'ın açıklamasıyla, Amerikan halkının seçim sürecine ilişkin güvenini baltaladığını bunun da kendileri tarafından not edildiğini vurgulayarak şu değerlendirmeyi aktardı:

"Şimdi, ABD'de halkın sisteme olan güvenini yeniden tesis etmek gerekiyor. Karşı karşıya olunan zorluk bu. Umudum, yaptığımız işin, ki biz somut gerçeklere dayanıyoruz, aynı zamanda halkın bu seçim sürecine güvenini yeniden tesis etmesine bir ölçüde katkı sunar, sistematik bir usülsüzlüğe dair hiçbir delil bulmadık…"

USA Szenen während der Wahl 2020

Siyasi şiddet endişesi

AGİT gözlem heyeti dün de Washington'da Trump'a yönelik sert eleştirilere yer verilen ortak bir açıklama yayımladı.

"Özellikle görevdeki başkan tarafından yöneltilen temelsiz sistematik usülsüzlük suçlamaları, halkın demokratik kurumlara olan güvenini zedelediğine” vurgu yapılan açıklamada, bu tür söylemlerin “siyasi şiddet potansiyelini arttırmasında" duyulan endişe de dile getirildi.

Koronavirüs salgınına rağmen seçimlerin iyi organize edildiğine, "kargaşa" ya da "yıldırmaya" dair herhangi bir olaya rastlamadıklarına işaret eden AGİT heyeti, bununla birlikte "agresif seçim kampanyası retoriğinin yol açtığı hukuki belirsizlik ve son derece kutuplaşmış bir siyasi iklim" gözlemlediklerinin altını çizdi.

"Her oy sayılmalı"

Heyetin başkanı, Alman Hür Demokrat Partili (FDP) siyasetçi Michael Georg Link de bir açıklama yaptı. "Verilen her oy sayılmak durumunda" diyen Link, "Kimsenin, hiçbir siyasetçi, hiçbir seçilmiş temsilcinin halkın seçim hakkını sınırlandırmamalı" sözlerini kaydetti.

DW, epd, AFP/ DA, HS

©️ Deutsche Welle Türkçe

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