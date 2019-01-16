 Afrin’de patlama: En az iki ölü | DÜNYA | DW | 20.01.2019

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DÜNYA

Afrin’de patlama: En az iki ölü

Afrin’de gerçekleştirilen bombalı saldırıda en az iki kişinin hayatını kaybettiği, sekiz kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırı, Zeytin Dalı Harekatı’nın yıldönümünde düzenlendi.

Afrin, Suriye (Foto: Arşiv)

Afrin, Suriye (Foto: Arşiv)

Bölgeye geçen sene düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının birinci yıldönümünde Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de meydana gelen patlamada en az iki sivilin hayatını kaybettiği, en az sekiz kişinin de yaralandığı bildirildi.

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Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdulrahman, bombalı saldırıda üç kişinin öldüğünü, aralarında savaşçıların da bulunduğu dokuz kişinin ise yaralandığını belirtti. Rahman, patlamanın sebebinin Afrin merkezindeki bir otobüse yerleştirilen bombanın infilak etmesi olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre ise Afrin'de gerçekleşen iki ayrı patlamada iki kişi öldü, sekiz kişi yaralandı. Haberde ilk patlamanın bir yolcu otobüsüne yerleştirilen bomba düzeneğinin aracın ilçe merkezinden geçtiği sırada infilak ettirilmesi sonucu meydana geldiği ifade edilirken, patlama sonucu en az iki sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

İkinci patlamanın ise yine ilçe merkezindeki bir caddede yer alan çöp konteynırına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu meydana geldiği, ancak saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Söz konusu patlamalar, Türkiye'nin bölgeye düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yıl dönümünde meydana geldi. Ocak 2018'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Afrin ve çevresinde YPG unsurlarına karşı başlattığı askeri harekat Mart ayına kadar sürmüştü.

Geçen hafta da Menbiç'te bir bombalı saldırı gerçekleştirilmiş; ABD, IŞİD'in üstlendiği saldırıda ikisi asker dört vatandaşının öldüğünü açıklamıştı.

DW,rtr,AFP/SÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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