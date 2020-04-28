Afrin’de patlama, en az 2 ölü

Suriye'nin Afrin ilçesinde meydana gelen patlamada Demirören Haber Ajansı ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Anadolu Ajansı patlamanın bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlenen bir "terör saldırısı" olduğunu yazdı ve olayda ilk belirlemelere göre en az 10 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Patlamanın nasıl gerçekleştiği hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmazken, intihar saldırısı olabileceği değerlendiriliyor.

Yerel medya, çok sayıda yaralı olduğunu; olay yerine ambulansların sevk edildiğini duyurdu.

DHA / SSB, TY

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