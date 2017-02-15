 Afrin′de bombalı araçla saldırı | DÜNYA | DW | 11.10.2021

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DÜNYA

Afrin'de bombalı araçla saldırı

Suriye'de Türkiye'nin desteklediği muhalif güçlerce kontrol edilen Afrin'de bombalı araçla düzenlenen saldırıda altı kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden en az ikisinin sivil olduğu açıklandı.

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Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin desteklediği muhalif güçlerce kontrol edilen Afrin kentinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda altı kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, aracın kent merkezinde "sivillerle dolu bir alanda" patlatıldığını aktardı.

Gözlemevi, Suriyeli muhalif grup Ceyş'ül İslam'ın askeri karakolu ve çarşıya yakın bir noktada gerçekleşen patlamada hayatını kaybeden altı kişiden en az ikisinin sivil olduğunu duyurdu.

Ölenler arasında bir Ceyş'ül İslam mensubunun da bulunduğunu bildiren Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, patlamada 12 kişinin de yaralandığını belirtti.

Syrien Bombenanschlag, in Afrin

Hatay Valiliğinden açıklama

Hatay Valiliği ise saldırıda hayatını kaybeden sivil sayısının üç olduğunu, 10 sivilin de yaralandığını açıkladı. Valiliğin açıklamasında, "YPG/PKK terör örgütünce Afrin merkezde bir araçta meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 sivil şahsın hayatını kaybettiği, 10 sivil şahsın ise yaralandığı ve yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" denildi.

İki gözaltı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Afrin'deki yerel polis güçlerinin saldırıyla bağlantılı olduklarından şüphelenilen iki genç erkeği gözaltına aldığını duyurdu.

Suriye'de Türkiye destekli muhaliflerce kontrol edilen diğer bölgeler gibi Afrin de sık sık silahlı ya da bombalı saldırılara sahne oluyor. Bu saldırıların büyük bölümü üstlenilmiyor.

Afrin'de geçen ay patlayıcı düzeneklerle gerçekleştirilen dört ayrı saldırı yaşandı. Bu saldırılardan birinde bir muhalif komutanın aracı hedef alınmıştı.

Türkiye destekli muhalifler, Afrin'in kontrolünü Mart 2018'de Suriyeli Kürt güçlerin elinden almıştı.

DW,AFP/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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