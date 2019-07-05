Afrin'de bomba yüklü araç patladı

Suriye'nin Afrin kentinde yakıt yüklü bir tanker patladı. Afrin'de faaliyet gösteren Beyaz Baretliler adlı ilk yardım topluluğu patlama sonucu dokuz kişinin öldüğünü açıkladı. 35'den fazla sivilin de yaralı olduğu belirtiliyor.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise olayda patlama sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Suriye'deki savaşı yakından izleyen örgüt, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu ve ölü sayısının artabileceği dile getirildi. Patlamanın Afrin'in girişinde araçların kontrol edildiği bir noktada meydana geldiği açıklandı.

Yerel güvenlik güçleri bölgede ve Afrin genelinde önlemlerini artırırken, Demirören Haber Ajansı (DHA) YPG unsurlarınca düzenlendiği belirtilen patlamanın faillerinin yakalanması için de çalışma başlatıldığını duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı adlı operasyonu Ocak 2018'de başlatmış, TSK destekli Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) operasyonu sırasında YPG güçlerini bölgeden çıkarılmıştı. İki ay süren operasyonun ardından bölgede kontrolü TSK ve ÖSO elinde bulunduruyor.

DW,DHA,dpa/ÖA,ET

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