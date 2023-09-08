Afrika Birliği G20'ye üye oluyor

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, dünyanın önde gelen 20 ekonomisinden oluşan Yirmiler Grubu'na (G20) Afrika Birliği'nin (AfB) de dahil edileceğini duyurdu.

G20 zirvesi için gittiği Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de açıklamalarda bulunan Michel, AfB'nin katılımı konusunda üye ülkeler arasında fikir birliği oluştuğunu belirterek, "Bu iyi bir sinyal. Afrika Birliği'ni daimi üye olarak aramızda göreceğimiz için mutluluk duyuyorum" dedi.

27 ülkeden oluşan AB, şimdiye kadar G20 içinde birlik olarak yer alan tek üyeydi. 1963 yılında kurulan Afrika Birliği, kıtadaki uluslararası alanda tanınan tüm ülkeleri temsil ediyor ve 55 üyesi bulunuyor. Dünyanın en genç ve hızlı büyüyen nüfusuna sahip olan AfB ülkelerinde şu an 1,3 milyar olan nüfusun 2050 yılına kadar 2,5 milyara ulaşması bekleniyor. AB nüfusu ise 450 milyon dolayında.

Afrika Birliği'nin Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki merkezi Fotoğraf: Solomon Muchie/DW

Üyelik tarihi kesinleşmedi

AfB'nin G20'ye ne zaman üye olacağıyla ilgili ise henüz kesin bir tarih verilmedi. Diplomatik kaynaklar, üyeliğin resmen ilanı için Brezilya'da gelecek yıl Temmuz ayında yapılacak G20 zirvesi ya da 2025'te Güney Afrika'da yapılacak zirve üzerinde durulduğunu belirtiyor.

AB'nin yanı sıra Türkiye'nin de dahil olduğu dünyanın en güçlü 19 ülkesini kapsayan G20, ekonomik iş birliği amacıyla kurulmuş olsa da, artık terörle mücadele, iklim değişikliği gibi küresel konuların da istişare edildiği uluslararası bir forum haline geldi. G20, özellikle Ukrayna savaşı döneminde Batı ve Rusya'nın birlikte dahil olduğu ve doğrudan bir araya geldiği az sayıdaki platformdan biri konumunda.

dpa / BK,ET

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