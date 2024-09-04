Afrika-Çin zirvesi Pekin'de toplandı

Afrika ülkelerinin liderleri Çin'in başkenti Pekin'de bir araya geldi. Cuma günü sona erecek zirvede Çin ve kıta ilişkilerinin gelecek üç yılı ele alınacak.

Çin lideri Şi Cinping başkent Pekin'de Afrika ülkelerinin liderlerini ağırlıyor. Üç yılda bir yapılan Çin-Afrika zirvelerinin dokuzuncusuna 25 ülkeden lider düzeyinde katılım sağlanıyor.

Cuma günü sona erecek toplantılarda Afrikalı liderler Pekin'i ülkelerinden daha fazla maden ve gıda ürünü ithal etmeye, ayrıca özel şirketleri ülkelerinde yeni yatırımlara ikna etmeye çalışacak. Şi yönetimi ise Afrika ile ilişkisini sağlamlaştırma arayışında.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin aynı zamanda Afrika'nın en büyük ticaret ortağı. Afrika; rüzgar pervaneleri, güneş panelleri ve elektrikli otomobiller için kritik önemdeki değerli elementlerin önemli kısmına sahip. Bu madenlerin neredeyse tamamı Çin'de işleniyor.

Çin geçtiğimiz yıllarda Afrika ülkelerine milyarlarca dolarlık kredi sağlayarak önemli altyapı projelerine katkı sağladı ancak hükümetleri devasa borç yükleri altında bırakmakla eleştirildi. Batılı analistler Çin'i, fizibilite sorunu bulunan büyük projelere şartları muğlak krediler vererek ülkeleri kendine bağımlı hale getirmekle suçluyor.

Çin-Afrika İşbirliği Forumunda yer alan ülkelerin bayrakları Fotoğraf: ADEK BERRY/AFP

Pekin'in Nijerya Büyükelçisi iki yıl önce yaptığı açıklamada, Çin'in kıta genelinde son 20 yılda 100 liman inşa ettiğini açıklamıştı. Çin 2017'den beri Cibuti'deki üssüyle kıtada askeri varlık da gösteriyor.

Çin'in zirveyi imajını düzeltmek için kullanması, daha küçük ve gelecek vaadeden projelere odaklanması bekleniyor. Ayrıca daha fazla gıda ve maden ithalatı sözü vererek Afrikalı liderlerin büyüyen ticaret açığını azaltma taleplerine karşılık vereceği değerlendiriliyor.

Artan borçlarını çevirmekte zorlanan yönetimler daha hızlı ve ucuz kredi de arıyor. Bir önceki zirvede Afrika'ya 10 milyar dolar taahhüt eden Pekin'in kıtadaki bankalara daha fazla kaynak sözü vermesi bekleniyor. Çin geçen yıl Afrika'ya 4,61 milyar dolar değerinde krediyi onaylamıştı.

Zirvede liderler, dışişleri ve ticaret bakanlarının müzakere ettiği ve Çin ile kıta ilişkilerini düzenleyen 2024-2027 eylem planına son şeklini vererek onaylayacaklar.

Reuters,AFP / MUK,BK

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