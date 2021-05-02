AFP: Türkiye'den Fransa'ya giden yolculara karantina zorunluluğu

Fransız haber ajansı AFP, Fransız hükümetinden bir kaynağın Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla yedi ülkeden Fransa'ya seyahat eden yolculara Cuma gece yarısından sonra karantina uygulanacağını söylediğini duyurdu

Kaynak, karantina uygulanacak ülkeleri Türkiye, Bangladeş, Sri Lanka, Pakistan, Nepal, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar olarak sıraladı.

Bu ülkelerden gelen yolcuların, Fransız makamlarına nerede konaklayacaklarına dair bir belge sunması gerekecek ve karantinada kalan kişiler sadece günde iki saat bulundukları yeri terk edebilecek.

Karantina kurallarına ihlal edenlere para cezası verilmesi planlanıyor.

Hindistan varyantının görüldüğü ve vaka ile ölüm sayılarının yüksek seyrettiği Hindistan'dan Fransa'ya uçuşlar ise yasaklanmıştı. Fransa, enfeksiyon sayılarının yüksek olduğu Brezilya'dan da uçuşları durdurmuştu.

Fransa'nın halihazırda karantina uygulandığı diğer ülkeler ise Arjantin, Şili ve Güney Afrika.

AFP,HS,EC

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