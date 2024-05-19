Afganistan'daki sellerde ölü sayısı 400'yi geçti

Bir süredir Afganistan'ın çeşitli bölgelerinde yaşanan aşırı yağışlar yüzlerce kişinin ölümüne neden oldu. Ay başından bu yana meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 420'ye yaklaştı.

Onlarca yıl kriz ve savaşlara sahne olan Afganistan'da ay başından beri etkili olan yağışlı havaların bilançosu giderek daha da ağırlaşıyor.

Dün yapılan açıklamada orta Afganistan'daki Ghor vilayetinde meydana gelen selde can kaybının en az 50 olduğu duyurulmuştu. Sadece Ghor'un başkenti Feros-Koh'da 2 bin evin tamamen yıkıldığı ve 4 bin binanın da zarar gördügü açıklanmıştı.

Bugün de Faryab'da meydana gelen aşırı yağışların yol açtığı sellerde en az 47 kişinin yaşamını yitirdiği haber verildi. Faryab Bölgesel Hükümeti, yaşanan afette en az 300 ev ile yüzlerce dükkanın hasara uğradığını, 200 hektar tarım alanının da ya tamamen yok olduğunu ya da zarar gördüğünü duyurdu. Böylece yaşanan son sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 100'e yaklaştı.

Bir hafta önce de aşırı yağışlar ülkenin kuzeyinde etkili olmuş, o bölgede meydana gelen sel felaketinde, resmi makamların verdiği bilgiye göre en az 315 kişi hayatını kaybetmiş, en az bin 600 kişi de yaralanmıştı.

Afganistan iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden Fotoğraf: AP/picture alliance

İklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre bir süredir aralıksız afet yaşayan ülkede binlerce insan evsiz kaldı.

Birleşmiş Milletler (BM) de Afganistan'ı iklim değişikliğinden en olumsuz etkilenen ülkelerden biri olarak derecelendiriyor.

Taliban'ın Batılı ülkelerin gücünü çektiği 2021'de iktidarı ele geçirdiği Afganistan'a, o zamandan bu yana yapılan uluslararası kalkınma ve yeniden imar yardımları çok büyük oranda azaltıldı. Yıllarca savaş ve krizlere sahne olan Afganistan aşırı hava hareketlilikleri ve felaketlere hazırlıklı da değil.

Uzmanların tahminine göre Afganistan sel ve kuraklığa en çok sahne olacak ülkelerden biri. Mart ve Nisan ayında da ülkede sel felaketleri meydana gelmişti.

Hafta sonunda yaşanan gelen yeni afetlerle birlikte böylece Afganistan'da Mayıs ayı başından beri yaşanan can kaybı 420'ye yaklaşmış oldu. Bu veriler, geçen hafta afetin yaşandığı kuzey bölgesi ile yeni sel felaketinin yaşandığı orta Afganistan'daki yerel yönetimlerin yaptıkları açıklamalara dayanıyor.

Reuters,AFP / ETO,ET

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