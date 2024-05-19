  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Kobani DavasıOrtadoğuTürkiye ekonomisi
İklimAfganistan

Afganistan'daki sellerde ölü sayısı 400'yi geçti

19 Mayıs 2024

Bir süredir Afganistan'ın çeşitli bölgelerinde yaşanan aşırı yağışlar yüzlerce kişinin ölümüne neden oldu. Ay başından bu yana meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 420'ye yaklaştı.

https://p.dw.com/p/4g3Kn
Afganistan'da suyu bulanık bir derenin etrafında üç kişi ve kerpiç evler
Afganistan'da Mayıs ayı başından beri yaşanan can kaybı 420'yi aştıFotoğraf: AP/picture alliance

Onlarca yıl kriz ve savaşlara sahne olan Afganistan'da ay başından beri etkili olan yağışlı havaların bilançosu giderek daha da ağırlaşıyor.

Dün yapılan açıklamada orta Afganistan'daki Ghor vilayetinde meydana gelen selde can kaybının en az 50 olduğu duyurulmuştu. Sadece Ghor'un başkenti Feros-Koh'da 2 bin evin tamamen yıkıldığı ve 4 bin binanın da zarar gördügü açıklanmıştı. 

Bugün de Faryab'da meydana gelen aşırı yağışların yol açtığı sellerde en az 47 kişinin yaşamını yitirdiği haber verildi. Faryab Bölgesel Hükümeti, yaşanan afette en az 300 ev ile yüzlerce dükkanın hasara uğradığını, 200 hektar tarım alanının da ya tamamen yok olduğunu ya da zarar gördüğünü duyurdu. Böylece yaşanan son sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 100'e yaklaştı.

Bir hafta önce de aşırı yağışlar ülkenin kuzeyinde etkili olmuş, o bölgede meydana gelen sel felaketinde, resmi makamların verdiği bilgiye göre en az 315 kişi hayatını kaybetmiş, en az bin 600 kişi de yaralanmıştı. 

Bulanık su birkintisinin yanında düşünceli bir kişi
Afganistan iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerdenFotoğraf: AP/picture alliance

İklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre bir süredir aralıksız afet yaşayan ülkede binlerce insan evsiz kaldı.

Birleşmiş Milletler (BM) de Afganistan'ı iklim değişikliğinden en olumsuz etkilenen ülkelerden biri olarak derecelendiriyor.

Taliban'ın Batılı ülkelerin gücünü çektiği 2021'de iktidarı ele geçirdiği Afganistan'a, o zamandan bu yana yapılan uluslararası kalkınma ve yeniden imar yardımları çok büyük oranda azaltıldı. Yıllarca savaş ve krizlere sahne olan Afganistan aşırı hava hareketlilikleri ve felaketlere hazırlıklı da değil.

Uzmanların tahminine göre Afganistan sel ve kuraklığa en çok sahne olacak ülkelerden biri. Mart ve Nisan ayında da ülkede sel felaketleri meydana gelmişti.

Hafta sonunda yaşanan gelen yeni afetlerle birlikte böylece Afganistan'da Mayıs ayı başından beri yaşanan can kaybı 420'ye yaklaşmış oldu. Bu veriler, geçen hafta afetin yaşandığı kuzey bölgesi ile yeni sel felaketinin yaşandığı orta Afganistan'daki yerel yönetimlerin yaptıkları açıklamalara dayanıyor.

 

Reuters,AFP / ETO,ET

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Deprem sonrasında Kahramanmaraş

Dünyada afetler 25,4 milyon kişiyi evinden etti

Dünyada afetler 25,4 milyon kişiyi evinden etti

Dünyada afetler, şiddet ve çatışmalar nedeniyle evinden olanların sayısı 2023'te 75,9 milyon kişiye yükseldi. Kahramanmaraş depremleri nedeniyle Türkiye, afetler nedeniyle evsiz kalanlarda dünyada ikinci sırada yer aldı.
Felaket14 Mayıs 2024
Bartın

Sel felaketinde can kaybı 17'ye yükseldi

Sel felaketinde can kaybı 17'ye yükseldi

Seller nedeniyle Kastamonu, Sinop ve Barton da hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, afetler nedeniyle AKP'nin Cumartesi günkü 20. kuruluş yıldönümü etkinliklerini ertelediklerini bildirdi.
Doğa ve Çevre12 Ağustos 2021
Hatay'da deprem çok sayıda cana mal oldu.

Doğal afetler 74 bin can aldı, 250 milyar dolar kayba yol açtı

Doğal afetler 74 bin can aldı, 250 milyar dolar kayba yol açtı

Türkiye ve Suriye'deki depremler başta olmak üzere 2023'teki doğal afetler 74 bin cana, 250 milyar dolar maddi kayba yol açtı. Sadece 6 Şubat depremlerinde 58 bin insan öldü.
Felaket9 Ocak 2024
Daha fazla içerik göster