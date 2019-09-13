Afganistan’daki sel felaketinde en az 100 kişi öldü

Afganistan’ın başkenti Kabil'in kuzeyinde yer alan Parvan eyaletindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı en az 100'e yükseldi.

Afganistan Afet Önleme Kurumunun yöneticisi Ghulam Bahauddin, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Parvan eyaletinde yaşanan sel felaketinde en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini ve 250 kişinin de yaralandığını bildirdi. Kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, ancak çalışmaları yürütmek için ellerinde yeteri kadar kepçe ve benzeri araç bulunmadığını belirten Bahauddin, sel felaketinde tam olarak kaç kişinin hayatını kaybettiğini henüz kesin olarak söyleyemeyeceklerini ifade etti.

Parvan Eyalet Sözcüsü Wahida Shahkar, eyalette yaşayanların gece yarısı sel felaketiyle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, eyalet başkenti Çarikar’da sel nedeniyle birçok evin hasar gördüğünü söyledi. İl yönetiminden yapılan açıklamada ise, yaşanan felaketin boyutunun, sahip olunan yerel yardım imkanlarını aştığı belirtildi. Açıklamada yetkililerin selden etkilenen bölgeleri ziyaret ettiği bildirilirken, başkent Kabil'den destek bekledikleri de ifade edildi.

Geçen yıl ilkbahar aylarında Afganistan'da yaşanan sel felaketlerinden 18 bin kişi etkilenmiş, 10 binden fazla ev de hasar görmüştü.

dpa / DÇÜ,ET

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