Afganistan'daki depremde çok sayıda can kaybı

Afganistan'da meydana gelen depremde en az 280 kişi hayatını kaybetti. Depremin büyüklüğü 6,1 olarak duyuruldu.

Afganistan'ın doğusunda gerçekleşen 6,1 büyüklüğündeki depremde en az 280 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Host vilayetine 44 kilometre uzaklıkta gerçekleştiğini bildirdi.

Reuters'ın haberine göre, Afganistan İçişleri Bakanlığı yetkilisi Selahaddin Eyubi, Host'ta 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 90 kişinin de hastanede olduğunu belirtti.

Eyubi, komşu vilayet Paktika'daysa 255 kişinin yaşamını yitirdiğini, 200'den fazla insanın da yaralandığını söyledi.

Bakanlık yetkilisi Eyubi, bazı köylerin dağlık bölgelerde olduğunu ve bu bölgelerden bilgi edinildikçe can kaybı sayısının artmasının muhtemel olduğunu ifade etti.

Fotoğraf: Bakhtar News Agency/dpa/picture alliance

Afgan resmi haber ajansı Bahtar'ın yöneticisi Abdul Vahid Rayan, Twitter'da yaptığı paylaşımda, vilayetteki 90 evin yıkıldığını ve onlarca insanın enkaz altında olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Depremin Pakistan ve Hindistan'da da hissedildiği bildirildi.

DW,rtr,AP/CÖ,JD