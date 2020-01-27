 Afganistan′da uçak düştü | DÜNYA | DW | 27.01.2020

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DÜNYA

Afganistan'da uçak düştü

Afganistan'da düşen yolcu uçağında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

Arşiv

Arşiv

Gazne vilayet meclisi üyesi Halik Dad Akbari ve  Gazne Valiliği sözcüsü Arif Nuri uçağın Deh Jak bölgesinde yerel saatle 13.00'den kısa süre sonra düştüğünü açıkladılar.

Valilik sözcüsü Nuri, enkaza ulaşılmaya çalışıldığını ancak uçağın düştüğü bölgeye giden yolların kötü durumda olması nedeniyle ambulans ve yardım ekiplerinin güçlükle ilerlediğini bildirdi.

Akbari, uçağın düştüğü bölgenin Taliban'ın kontrolü altında bulunduğunu belirtti.

Bölgede güçlü bir istihbarat ağı bulunan gazeteci Bilal Serveri ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının olay mahalline ulaştığını ve yanan enkazı söndürmeye çalıştığını bildirdi.

Yapılan açıklamalarda ölü sayısı ve uçağın düşüş nedeni ile ilgili bilgi verilmedi.

Afganistan'ın Gazne vilayetinde düşen yolcu uçağının yerel Ariana Afghan Airlines şirketine ait olduğu ileri sürülmüştü. Ancak şirket daha sonra açıklama yaparak, uçağın kendilerine ait olmadığını duyurdu.

dpa/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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