 Afganistan′da seçim merkezlerine saldırı | DÜNYA | DW | 20.10.2018

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DÜNYA

Afganistan'da seçim merkezlerine saldırı

Halkın parlamento seçimleri için sandığa gittiği Afganistan'da düzenlenen saldırılarda çok sayıda insan hayatını kaybetti. Taliban seçim günü 300'den fazla saldırı düzenlediğini duyurdu.

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Afganistan'da seçim günü gerçekleştirilen saldırılarda çok sayıda can kaybı yaşandı. Reuters'a konuşan bir güvenlik yetkilisi, başkent Kabil'deki bir seçim merkezine düzenlenen bombalı intihar saldırısında en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Emniyet yetkilileri, hayatını kaybedenler arasında seçim görevlileri ve polislerin de bulunduğunu belirtti.

Ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinde Taliban'ın bir seçim merkezine düzenlediği saldırıda, Bağımsız Seçim Komisyonu'ndan bir görevlinin öldürüldüğü, yedisinin de kayıp olduğu açıklandı.

Taliban tehdit etmişti

Taliban, yaklaşık üç yıl gecikmeli olarak düzenlenen seçimlerden önce halkı "canlarını korumak istiyorlarsa" oy vermemeleri konusunda uyarmıştı. Örgüt, Cumartesi günü seçim merkezleri, kontrol noktaları ve askeri alanlara 300'den fazla saldırı düzenlediğini duyurdu.

Afghanistan Parlamentswahlen Khost

Bağımsız Seçim Komisyonu, birçok seçim merkezinde yaşanan teknik sorunlar nedeniyle sandıkların kapanma saatini ileri çekmişti. Bu kararda, öğretmenlerin, seçimlerin gerçekleştirildiği okullardaki görev yerlerine gitmemelerinden doğan aksaklıkların da etkili olduğu açıklandı.

10 aday öldürülmüştü

Parlamento seçimleri ülkede gelecek yıl düzenlenmesi planlanan devlet başkanlığı seçimleri açısından belirleyici olması bakımından da kritik önem taşıyor.

Afgan parlamentosunun alt kanadı doğrudan beş yıllık bir dönem için seçilen 250 milletvekilinden oluşuyor. Anayasada mecliste en az 68 koltuğun kadın milletvekillerine, 10 koltuğun göçebe Köçi halkının temsilcilerine, birer koltuğun da Sih ve Hindu azınlıklarının temsilcilerine ayrılması öngörülüyor. Genel seçimlerde yarışan 2 bin 500'den fazla adaydan 10'u seçimlerden önce düzenlenen saldırılarda öldürülmüştü.

Ülkede 1996 yılından 2001'e kadar iktidarı elinden bulunduran Taliban'ın yanı sıra Afganistan'ın çeşitli bölgelerinde IŞİD'in güçlenmesi de Afgan yetkililer için birçok yerde seçimlerin düzenlenmesini zorlu bir görev hâline getirmişti.

DW;rtr,AFP,AP/CÖ,SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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