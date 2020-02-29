Afganistan'da saldırı: En az 29 kişi öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir Şii lider için düzenlenen anma töreni sırasında düzenlenen silahlı saldırıda en az 29 kişi yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, çok sayıda üst düzey siyasetçinin katıldığı etkinliği hedef alan saldırıda 61 kişi de yaralandı. Açıklamada, iki saldırganın da özel güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Hazara cemaatinin eski lideri Abdul Ali Mezari'nin ölüm yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine katılanlar arasında Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, Yüksek Barış Şura Başkanı Kerim Halili ve eski Devlet Başkanı Hamid Karzai de bulunuyordu. Abdullah'ın sözcüsü, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "Saldırının hedefi belli değildi, ancak Abdullah şimdi güvenli bir yerde" dedi. Halili'nin açılış konuşması sırasında silah ve patlama sesi duyulduğu belirtildi.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı

Taliban'ın bir sözcüsü, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıdan sorumlu oldukları yönündeki iddiaları reddetti.

Saldırının, ABD ile Taliban arasında barış öngören anlaşmayı imzalamasından yaklaşık bir hafta sonra düzenlenmesi dikkati çekti.

ABD ile Taliban arasında imzalanan anlaşma, gelecek yılın Nisan ayına kadar ülkedeki bütün Amerikan ve uluslararası birliklerin çekilmesini öngörüyor. Bunun ardından da, Taliban ile Afgan hükümeti arasında barış görüşmelerine başlanması planlanıyor. Bunun karşılığında da Taliban'ın ABD ve müttefikleri için güvenlik tehdidi oluşturmaması isteniyor.

Kabil'de Cuma günü düzenlenen saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Ancak saldırının IŞİD tarafından düzenlenmiş olabileceği tahmin ediliyor. Çoğunluğunu Sünnilerin oluşturduğu radikal İslamcı IŞİD, Afganistan'da daha önceki yıllarda da Şii camileri ve toplantılarına yönelik saldırılar düzenlemişti. 2018 ve 2019'da da, Mezari'yi anma törenleri sırasında saldırı düzenlenmiş, çok sayıda kişi ölmüştü. Bu saldırıların sorumluluğunu IŞİD üstlenmişti.

Afganistan İslami Birlik partisinin eski lideri Mezari, 1995 yılında Taliban tarafından öldürülmüştü.

dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe