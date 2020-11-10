 Afganistan′da pazar yerinde patlama: 14 ölü | DÜNYA | DW | 24.11.2020

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DÜNYA

Afganistan'da pazar yerinde patlama: 14 ölü

Afganistan'da bir pazar yerinde iki bombanın patlaması sonucu en az 14 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

Saldırı çevreye de zarar verdi

Saldırı çevreye de zarar verdi

Afganistan'ın Bamyan vilayetindeki bir pazar yerinde iki bombanın patladığı ve patlama nedeniyle en az 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryan, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayda 45 kişinin de yaralandığını söyledi.

Bamyan Emniyet Müdürü Sabardast Safi de saldırıyla ilgili açıklamasında ölü ve yaralı sayısını doğruladı. Safi, tüm  yaralıların sivil  olduğunu söyledi.

Bamyan, Afganistan'ın şiddet olaylarının az görüldüğü, sakin vilayetlerinden biri olarak biliniyor.

Bu bölgede ağırlıklı olarak Şii azınlık Hasaralar yaşıyor.

dpa/TY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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